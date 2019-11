Fuertes incrementos en frutas y verduras

La sorpresa del fin de semana la dio el aumento del precio de las bananas que pasaron a costar, según su tamaño, entre $ 80 y $ 100 la docena, registrando un incremento del 122%.

"Cuando fui a hacer las compras a Perico me di con que el cajón de bananas tiene ahora un costo de $ 1.000 cuando hace unos días costaba $ 450 y hasta llegué a ver que a las más grandes las estaban vendiendo a $ 120 la docena", informó una verdulera del barrio Malvinas.

Indicó que las manzanas también subieron su precio, el kilo de la verde pasó de $ 50 a $ 70 y la roja quedó en $ 60.

Tomate por las nubes

El tomate es otro de los frutos que sorprendió a los consumidores cuando de un día para el otro su precio pegó un gran salto. Tras una recorrido por diferentes puestos se puedo ver que son muy pocos los que los venden y en la mayoría de ellos los ofrecen de muy mala calidad. Así, a los más pequeños y dañados se los puede conseguir a $ 50 el kilo y a los más grandes hasta en $ 80. Cabe destacar que a mediados de la semana pasada tenían un costo de $ 20.

Sobre cuál es el motivo de la exagerada suba de precios, una puestera indicó que no hay stock porque "se están llevando todo a Tucumán y lo poco que hay, está verde". "Me dijeron que están entrando los camiones de Tucumán y se están llevando todo, hasta el perejil, por eso yo no tengo para venderlo", exclamó. Y agregó que otra de las "excusas de siempre es que no hay o que no madura aún. Pero en el caso de las bananas yo creo que deben haber especulado con el día de los fieles difuntos, porque son muchos los que compran frutas para poner en la mesa", consideró.

Entre los pocos productos que bajaron sus precios está el zapallo que mientras estaba recién cosechado se conseguía a $ 80 el kilo pero ahora bajó a $ 60. También la chaucha pasó de costar $ 140 a $ 100, sin embargo, todavía es un precio que supera al habitual.

Próximo aumento

Las naranjas son las próximas en la lista de suba de precios.

"Ya me dijeron en la feria que va a subir la naranja porque ya no hay", adelantó la verdulera.

Al no ser ya época de cítricos, la docena de naranjas pasaría de los $ 30 que cuesta a $ 50 aproximadamente. Los pomelos también se encuentran por las nubes, a $ 10 y $ 15 cada uno. Otro es el caso de los limones que desde hace varias semanas se consigue a $ 5 cada uno o hasta tres unidades por $ 10.