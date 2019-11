Para Luis Paoloni "es difícil perdurar en el tiempo sin actualizarse", manifestó

¿Cómo estás Luis?

Muy bien, tengo una hermosa familia, tengo mi fuente de energía que son los chicos y a los cuales trato de enseñarles a jugar al básquet, con eso tengo todo.

¿Cuántos años enseñando?

Muchos, 35 años y hasta capaz te diría creo que nunca falté, eso es mi pasión y Dios me dio la energía para poder darles a los chicos la alegría que necesitan para vivir.

¿Cómo seguís vigente?

Es difícil perdurar en el tiempo sin actualizarse, nosotros como técnicos dependemos de la asociación de técnicos de básquet en donde todos los años te toman una evaluación y donde te dan un carnet con diferentes categorías, nivel 1 para atender chicos, nivel 2 intermedio, nivel 3 mayores, eso te obliga a actualizarte y asistir a un curso anual que se llama de actualización, tengo que decir algo que lamentablemente que hace dos años no lo hago porque Jujuy no lo hace, tenés que desplazarte muchos kilómetros para poder hacerlo, pero soy muy lector, hoy el internet te brinda todo, ejercicios, comentarios, te muestran manualmente cómo pican la pelotas, cómo tira, pero es importante la actualización.

¿Y cuánto de experiencia?

Cuando uno entrena tiene de todo, métodos nuevos, viejos, trato de que los métodos viejos que me dan resultado sostenerlos, pulirlos, trabajar con chicos es un tema complejo, cambiaron los chicos, cambiaron los padres, hasta hoy debés cuidar el tono de voz, un grito puede significar muchas coas, antes tu padre te gritaba, tu entrenador levantaba la voz, hoy eso pasa a ser algo fuera de lugar.

¿Tuviste ganas de dejar?

Cuando llega fin de año suelo hacer un balance, no tengo que ir al club a dar lástima, pero comienzo a analizar y veo, los resultados deportivos que son de lujo, el afecto de los chicos, el afecto de los papás, el afecto de los dirigentes, el afecto de los que me rodean, entonces digo, voy a seguir un poco más, en tono irónico digo cuando me dicen che Tano hasta cuándo, les digo diez años más y largo.

¿Cada año son más chicos?

Una de las principales cosas que hago y aprendí es a decir con cuántos chicos inicié el año, con cuántos estoy terminando el año, cuántos desertaron y por qué desertaron, es importante ese balance, porque si comienzas con cien chicos y llegás con 30 algo está pasando, llevo una ficha personal de cada chico, quién es la familia, en qué trabajan, teléfono, preguntar si son padres separados, hijos únicos, aunque con el tiempo te das cuenta, pero eso lo aprendés con las capacitaciones, enseguida te das cuenta cuando el chico tiene un problema pero uno tiene que saber por qué se fue, no tiene plata para pagar, le ofrecieron un mejor deporte, el profe lo reta mucho, no le enseña bien, los chicos lo tratan mal , entonces te tenés que analizar vos.

¿Mucha psicología entonces?

Cuando una mamá me dice cómo anda mi hijo, yo le respondo cómo lo ve usted, lo noto cambiado, ah bueno, entonces no me pregunte más nada, él es el termómetro de lo que va a hacer, le digo llévelo un semana y no me pregunte a mí, dígale a su hijo qué le parece y si le gusta o no.

¿Cuántas generaciones?

Muchas, tengo alumnos que son hijos de exalumnos, el padre cuando los lleva a entrenar le dice mira él fue mi entrenador también cuando era niño, esas cosas te llenan el alma, es impagable.

¿Y los padres?

Siempre hablo con ellos, les digo a los padres que lo único que les puedo prometer es que voy a esforzarme para devolverle a su hijo contento, que se vaya de aquí contento y tenga las ganas de volver, si eso ocurre, tengo un noventa por ciento de mi trabajo.

¿Cómo fueron tus inicios?

Siempre ligado al básquet y ligado al Club Gorriti, yo nací en la calle Juana Manuela Gorriti donde el club tenía las instalaciones donde es ahora la feria, ahí estaba la cancha, vivía al frente, llegaba del colegio, comía, hacía los deberes e iba al club hasta las 8, 9 que era lo más tarde que podía llegar a la casa, sino no eras bien recibido, ahí me inicié hace 60 años, noviembre de 1959, mi primer partido de básquet fue en la Federación de Básquet, el viejo estadio, tuve el orgullo de inaugurar después el nuevo estadio en la época del doctor Guzmán que fue uno de los más grandes gobernantes que hizo mucho por el deporte.

¿Lo mejor fue unificar el básquet?

Fue un gran acierto, la unificación hizo que el básquet sea uno solo, tengo la categoría termómetro que es la de 13 años, son los chicos que comienzan desde los 5 años y llegan a esa edad y deben saber jugar al básquet, es muy importante porque de jugar minibásquet pasan a jugar al básquet con aro grande y pelota chica, y recién van a ser jugadores de básquet, a partir de allí sumamos una importante cantidad de partidos que hace que los chicos progresen.

¿Qué te dio el básquet?

Me dio mucho, pero me quitó algo importante, por ahí lo quiero reprochar y por ahí, una de las cosas que me quitó fue ser profesional, tuve la oportunidad que me dieron mis padres de estudiar, por ese lado les digo a los chicos que el básquet es importante pero no es todo en la vida, que estudien y van a poder jugar

La sencillez del entrenador

A lo largo de la entrevista, Luis Paoloni se mostró emocionado, muchos recuerdos pasaron por su cabeza, desde sus inicios, la familia, los amigos.

“Fue increíble, mi pasión era jugar al básquet y tuve la suerte de recorrer el país con este deporte, en casa tenía un mapa y marcaba todos los lugares que iba conociendo, primero aquí en la provincia hasta después saltar a otras provincias, creo que deben quedar dos, tres provincias a las cuales nunca fui, tuve la suerte de jugar los Torneos Argentinos que en ese tiempo se llamaban Los más Argentinos porque participaban todas las provincias”, recordó con lágrimas en los ojos.

Sin embargo, muy joven dejó de jugar para dedicarse a la enseñanza.

A los 23 años dejó de jugar en Zapla, “era un club de lujo en aquellos años, y un día dirigentes del club Gorriti hacen una reunión con exjugadores de básquet y nos dicen que querían reactivar el básquet, fue en agosto de 1985, comienzo ahí con la escuela de básquet que hasta hoy sigue, con la misma pasión”, puntualizó.

Al “Tano” Paoloni todos lo quieren, y no es casualidad, su hombría de bien, la humildad, hizo que tenga numerosos reconocimientos, hasta un torneo que lleva su nombre actualmente. Pero siempre aclara “no soy profesor, simplemente un instructor”, finalizó.