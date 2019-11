“Las criptomonedas son la mejor alternativa de inversión”

¿Que son las criptomonedas?

Las criptomonedas son un nuevo medio de pago, un activo nuevo que existe en el mundo hace unos 11 años. Empezó en el 2008 con Bitcoin que fue la primer criptomoneda que empezó en Japón, y en ese entonces un Bitcoin valía 10 centavos de dólar hoy vale casi 9 mil dólares de modo que ha tenido una evolución. Las criptomonedas nos permiten tener dinero electrónico donde se pueden transferir remesas de dinero de celular a celular, o de computadora a celular incluso sin fronteras y tienen la característica de que son descentralizadas, es decir que no tienen un concepto de centralización gubernamental sino que son autárquicas, independientes y eso les permite tener una evolución.

¿Hay distintos tipos de criptomonedas?

Sí, hay distintos tipos porque las criptomonedas tienen muchas veces proyectos detrás, de hecho en algún momento se usaron para crowdfunding, es decir que hay empresas que utilizan mucho la criptomoneda para poder fondearse y después hay criptomonedas que son simplemente evolutivas como lo puede ser Ripple, que es una criptomoneda creada por Google, Ethereum que es de Microsoft y es una criptomoneda de contratos inteligentes, entonces donde hay negocios que tienen este tipo de contratos puede generar altcoins que son alternativas de monedas dentro de lo que es Ethereum. Nosotros, desde Cloud Horizon operamos con una moneda que se llama Orientum Plus que es una criptomoneda basada en un respaldo económico a partir de combustibles; hace un aporte al medio ambiente tratando de eliminar el residuo plástico del planeta por medio de una tecnología que tiene una empresa en Tailandia y nosotros lo que hacemos es ayudar a financiar estas máquinas que es tecnología sofisticada que convierten 20 toneladas de residuo plástico diariamente en 18 mil litros de combustible, por cada máquina.

¿Hay distintas empresas que trabajan a partir de criptomonedas?

Sí, hay muchas que lo hacen. Las criptomonedas son un medio de creación que permiten expandir financieramente un PBI dentro del desarrollo comercial de una empresa y después hay proyectos que tienen que ver con criptomonedas para otras finalidades, por ejemplo una universidad en Europa tiene su propia criptomoneda y la utiliza para el pago de fotocopias, la compra de libros, para financiar becas y poder ayudar a los alumnos con fondos para que puedan cubrir sus gastos como una habitación, y eso se genera en un ecosistema que permite que la criptomoneda tenga un valor y se pueda utilizar como medio de pago.

¿Quiénes pueden invertir en criptomonedas?

Cualquier persona que quería pueda acceder a una criptomoneda. Para ello, como en todos los negocios, hay brokers que son como intermediarios que tienen información para ofrecerle al interesado la mejor alternativa y por ese servicio te cobran una comisión, pero aun así se puede aprender cómo acceder a las criptomonedas y hacerlo por cuenta propia. Para acceder a las plataformas de intercambio no hace falta que las personas tengan estudios determinados, ni nada. El proceso no es difícil, al comienzo lo ideal es buscar a una persona idónea en el tema, o bien acceder a un curso on line que son económicos, y se va a prendiendo al paso.

¿Hay una inversión mínima? ¿Cuánto dinero se necesita para empezar?

Se puede invertir desde 5 dólares, 100 pesos, la cantidad que sea y en la moneda que sea, lo importante es aprender cómo funciona, entender cómo es porque cada criptomoneda tiene una evolución diferente y una historia atrás que es, en definitiva, la que le da la proyección o perspectiva progresiva de valor.

¿Qué ganancias se obtienen a partir de esta inversión?

Las criptomonedas han tenido una conducta muy volátil en los últimos dos años, pero si han crecido mucho. Hay monedas que han crecido el 30 mil por ciento, no hay nada en el planeta que tenga esos beneficios, y lo bueno es que no solo sirve como inversión para ganar dinero, sino que además hay quienes tienen su proyecto pero no cuentan con recursos, entonces invierten en criptomoneda, participan y aprenden de qué se trata, se capitalizan y dentro de dos o tres años cuando la moneda tomo una valor simbólico importante, venden esas monedas y con ese capital financian su proyecto.

¿En cuánto tiempo se capitaliza la inversión?

Las criptomonedas que tienen que ver con internet, se mueven a la misma velocidad que las redes sociales, es decir que se mueven muy rápido. Con Orientum Plus tenemos experiencias de un crecimiento del 300 o 400% en 90 días, de modo que una persona que puso $300, en tres meses tiene $1200. Incluso hay quienes compran y vende criptomonedas todos los días y hacer diferencias porque compras a un precio y lo vendes más caro, lo que se conoce como “trading”, eso es válido y existe en el mundo de las criptomonedas igual que existe en el mundo del dinero normal.

¿Hay un margen de error, se puede llegar a perder en este tipo de inversión?

Sí. Pero en realidad no es que se pierde por el tipo de inversión, si no que se puede perder por no tener los conocimientos o no asesorarse correctamente. Hay mucha gente que compra una moneda, la compra mal y después cuando la vende, la vende mal; cuando se vende una moneda por menos de lo que vale se pierde plata, pero creo que si se tiene un buen asesoramiento, buena información, y se aprende el negocio, se van a lograr buenos resultados.

¿Qué papel juegan estas nuevas monedas en la coyuntura económica actual?

Estas nuevas monedas vienen a aportarle a la ciudadanía, a la gente común que esta desbancarizada la posibilidad de tener una integración y una sistematización digital de sus activos y eso le va a permitir a su vez, aprender a diversificarse, a crecer, a patrimoniarse, y si aprenden educación financiera seria genial. Es una excelente alternativa, diría que es la mejor alternativa. Estamos frente a un fenómeno que tiene una salida potente porque las criptomonedas vinieron para quedarse.

¿Hay jujeños que estén invirtiendo en criptomonedas o alguien aquí que pueda asesorar al respecto?

