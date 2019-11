Capacitarán a prestadores turísticos sobre astronomía

Del 11 al 15 del corriente, guías de turismo de la provincia serán capacitados sobre conceptos básicos de astronomía y eclipses, con el fin que que puedan “agregar valor y calidad a sus servicios”.

El curso denominado “Nuevo Circuito Turístico El Cielo Jujeño - Astronomía de Posición” estará a cargo de Fernando Asís y Sandra del Valle Sánchez, profesores de Matemática y Cosmografía. Las inscripciones (con cupo limitado) se podrán realizar en la Dirección de Turismo de la Municipalidad capitalina, ubicada en Necochea 565.

Los interesados serán parte de una capacitación de cuatro días teóricos, los días 11, 12, 14 y 15, que luego se complementará con un viaje de reconocimiento, de práctica y distensión que se abrirá al público en general, para la observación de los cielos jujeños. Desde la capital se busca incluir al Turismo Astronómico como un nuevo circuito en la provincia, así lo hicieron conocer ayer en conferencia de prensas autoridades municipales y provinciales abocadas al área. Durante la presentación, se detalló que los guías turísticos formarán parte de un listado como especialistas en Turismo Astronómico que posteriormente harán llegar a las diferentes agencias y hoteles tanto de Jujuy como la vecina provincia. La directora de Turismo de la Municipalidad, Gabriela Canoniero, mencionó que esta nueva propuesta brindará herramientas a los guías abocados al tema, aquellos que se están formando y todos los actores del turismo. A su turno, el secretario de Cultura y Turismo, José Rodríguez Bárcena, destacó la importancia de compartir un espacio de formación con gente capacitada en observar los cielos de la provincia.

Apoyar las iniciativas

La presidenta de la Cámara de Turismo, Graciela Millán, mencionó que es esencial que los guías tengan el conocimiento de los cielos y “como Cámara creemos que se debe apoyar estas clases de iniciativas”. Apuntó que en la provincia solo hay una agencia de turismo “Mil Destinos” que viene haciendo tours denominados “Viaje a las estrellas”, por lo que la idea es impulsar más el turismo astronómico.

Conocer el cielo jujeño

En el curso denominado “Nuevo Circuito Turístico El Cielo Jujeño - Astronomía de Posición” las disertaciones serán de Fernando Asís, quien mencionó que el guía de turismo también tiene que saber guiar el cielo, debido a que frecuentemente los turistas buscan conocer qué constelaciones se ven en la provincia, “por ello se ha planificado un curso taller con mucha didáctica en astronomía, en lo cual, los que participen van a poder comprender las fases de la luna, lo que es el eclipse, planificar una salida, teniendo en cuenta todo referente a los cielos de la provincia y sobre todo del norte.

Jujuy, sin “cielo limpio”

En otro tramo de la conferencia, sostuvo que la certificación de “cielos limpios” actualmente sólo la tienen solo dos provincias, San Juan y Mendoza, por parte de la Unión Internacional de Astronomía, por lo que nuestra provincia “debe empezar a reunir información para que en algún momento pueda obtener también esa declaración”, resaltó. No obstante, sostuvo que “no concebimos que un guía de turismo no conozca el cielo jujeño, las constelaciones que pueden observarse, ya que en otras latitudes el cielo no es el mismo”, mencionó Asís.