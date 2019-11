"En las circunstancias económicas actuales es difícil reactivar el consumo"

¿Cómo ven el constante aumento de precios?

Lo vemos con mucha preocupación porque el proceso inflacionario continúa siendo muy alto a pesar de las medidas que se tomaron para contener el aumento de precios, por ejemplo el congelamiento en el precio de los combustibles, el diferimiento en el cobro del aumento en las tarifas de gas natural, la vigencia del programa de precios cuidados, y el congelamiento del IVA fueron todas medidas que tendieron a frenar el constante aumento de precios, no obstante los aumentos continuaron produciéndose y en los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo hace 25 años, cada 15 días, en supermercados y negocios barriales en la ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre nos dio un aumento del 4,32% a pesar de esas cuatro medidas y el acumulado del 1 de enero al 31 de octubre registró un aumento del 48,24% que es casi un 12% más que el aumento que hubo en el mismo período en 2018. El problema está en que el salario de los trabajadores no aumenta en la misma proporción, como tampoco los haberes de la clase pasiva, con lo cual hay una caída del poder adquisitivo, hay un proceso recesivo muy grande con un proceso inflacionario muy grande que coloca a Argentina en el tercer lugar en el mundo solamente superado por dos países.

¿En este contexto económico, se puede retener los precios?

El problema es que estamos en una economía prácticamente dolarizada, una economía bimonetaria y cada vez que se devalúa el peso argentino aumentan todos los precios no solo de los productos importados, de fabricación nacional que tienen algún componente importado que tendría que influir en la medida en que ese componente importado incide en la estructura de costo, sino que esta prácticamente toda la economía dolarizada, de modo que va a ser una tarea ardua la que va a tener que llevar a cabo el próximo gobierno para poder contener este proceso de deterioro social tan grande que se está viviendo.

¿Cuál es el comportamiento de los consumidores ante el aumento de precios?

Ha bajado el consumo de carne vacuna de 75 kilos a menos de 50 kilos, bajo también el consumo de leche de 217 litros promedio por persona, por año, en el 2015 a 182 litros promedio por persona por año, es decir 35 litros menos y esto afecta fundamentalmente el desarrollo mental y físico de la niñez argentina, vamos a tener una juventud con menor grado de desarrollo mental y físico como consecuencia de la mala alimentación, en cambio aumentó el consumo de polentas y harinas y también como consecuencia aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población de nuestro país.

¿Y qué ocurre con el resto de productos y servicios que están fuera de la canasta básica? ¿También hubo una baja en el uso?

Hubo una disminución en todo. Hay mayor cantidad de personas que han dejado la medicina privada y están pasando al hospital público. Por ejemplo, un 4% de aumento en las prepagas a partir de noviembre y ahora se ha establecido un nuevo aumento del 12% a partir de diciembre, es una barbaridad, al igual que el aumento de los precios en medicamentos, eso también afecta al bolsillo de un amplio sector de la sociedad. También disminuyó la cantidad de gente que va a los colegios privados, como consecuencia de los aumentos en las cuotas; las universidades privadas perdieron 50 mil alumnos, las carreras más afectadas fueron arquitectura, periodismo y ciencias de la comunicación y economía. Una de cada tres personas que viven en edificios de Propiedad Horizontal debe expensas, y así en todos los rubros existe una disminución en el consumo o un deterioro en la calidad del servicio que se adquiere.

¿Cree que el cepo al dólar puede reactivar el consumo interno?

Yo creo que en las circunstancias actuales no. Si no hay un cambio en la política económica, que seguramente se va a producir con el próximo gobierno, no va a haber una reactivación del consumo. Para que eso suceda hay que cambiar la orientación de la política económica que se llevó a cabo hasta ahora, que estuvo direccionada a favorecer a las grandes empresas y grandes grupos del poder económico, para apostar a una política orientada a favorecer a la pequeña y mediana empresa, a la industria nacional, las cooperativas, al mercado interno. Es decir un cambio de 180 grados en la orientación de la política económica y para eso lo que hay que hacer es cumplir y hacer cumplir las normales legales vigentes, la ley de Defensa del Consumidor, la ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, la ley de Defensa de la Competencia que no se la ha puesto en funcionamiento, aprobar un proyecto de ley denominado Ley de Góndola, en fin, hace falta voluntad política para favorecer a los sectores de la clase media, a los trabajadores y a los jubilados, sobre todo a aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva del país.

Eso demandaría una actualización de los sueldos...

Por supuesto. Hay que modificar radicalmente la orientación de la política económica y social, pero con un plan. Estas medidas que señalé son medidas sueltas, aisladas, que deben estar contenidas dentro de un plan global orientado en una dirección totalmente distinta al que aplicó el Gobierno actual. Hay que desdolarizar por ejemplo las tarifas de los servicios públicos, hay que controlar el precio de los combustibles, no puede estar libre para favorecer a las petroleras, pero perjudicar a 44 millones de habitantes.

¿De qué manera se pueden controlar los aumentos en las tarifas de los servicios públicos?

Una de las características del servicio público es la universalidad que tiene que tiene que llegar a la totalidad de los usuarios del país con independencia del nivel de ingreso de los usuarios. Y otra de las características es que las tarifas tienen que ser razonables, proporcionadas y proporcionables a la calidad del servicio que se presta, de modo que el estado tiene que regular el valor de las tarifas que tienen que ser discutidas en audiencias públicas y no tiene que ser una mera formalidad, sino que es un ámbito de expresión democrática, pero al mismo tiempo el Poder Ejecutivo tiene que ponderar y resolver de acuerdo a los argumentos que se exponen allí. Los organismos de control de las empresas privatizadas, tienen que existir funcionarios públicos elegidos por antecedentes y oposición y no tienen que tener ninguna vinculación con las empresas a las que tienen que controlar, cosa que hoy no sucede, los accionistas o directivos de las grandes empresas son los integrantes de los entes reguladores encargados de controlar a esas empresas, hay un verdadero conflicto de intereses que se está violando constantemente.

¿Qué expectativas tienen a partir del cambio de gobierno? ¿Se puede revertir la situación?

Esperemos que sí. Las expectativas en ese sentido son positivas, esperemos que el cambio de gobierno signifique al mismo tiempo un cambio de políticas. Igualmente creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir en un sistema político democrático, y los usuarios y consumidores tenemos que ser celosos cumplidores de las normas legales y exigir a las autoridades públicas de turno que cumplan y hagan cumplir las normas vigentes. Si realmente queremos vivir en un Estado auténticamente democrático, tenemos que comenzar por respetar la voluntad popular expresada en las urnas y luego materializada en el Congreso nacional y en las legislaturas provinciales, en concejos deliberantes y materializadas en normas jurídicas donde todos tenemos que ser esclavos de la ley.