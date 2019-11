"El gran desafío económico es proteger el ahorro nacional"

-¿Por qué cree que el dólar no se disparó tras las elecciones como en las Paso? ¿Fue por el cepo cambiario?

-Claramente. El dólar oficial no se disparó porque se le quitó esta demanda de estas casi dos millones de personas que compraron dólares. Esto ha impulsado incluso esta baja de la tasa de las Leliq. Entonces mucha gente a la que se le va venciendo el plazo fijo, como la tasa ya ha bajado, por ahí no lo renuevan y entonces lo que iban a hacer es ir al dólar. Pero como ahora no pueden comprar dólares oficiales porque solo pueden comprar 200 por mes, lo que está provocando esto es que los grandes inversores están yendo a comprar acciones en la Bolsa. Por eso la Bolsa argentina ha tenido una buena performance esta última semana y es probable que lo siga teniendo en las próximas, porque se ha volcado parte de ese dinero que se están desarmando de los plazos fijos a la compra de acciones por inversores más grandes, parte de estos inversores, y los más chicos están yendo al dólar paralelo o blue.

-¿Y por qué el dólar blue no creció tanto pese al cepo?

-Bueno, el dólar blue está con una brecha de alrededor del 10%, pero en donde impacta más fuerte el cepo es en los grandes inversores, y ahí el dólar se llama contado con liquidación, que está en 78 pesos. Es decir que hay una brecha muy importante, del 20% más o menos, e incluso llegó a un poquito más. Así que es probable que esa brecha en el blue y el contado con liquidación que sería el verdadero valor del dólar se amplíe, si es que se produce una mayor emisión y el desarme completo de la cartera de Leliq por parte del Banco Central.

-¿Usted cree que el cepo vino para quedarse, se prolongará mucho en el tiempo?

-Sí, creo que tenemos cepo para un largo rato. Probablemente todo el año que viene y obviamente va a depender de cómo evolucionen las cuentas externas sobre todo. Este año la Argentina está terminando por primera vez en 10 o 12 años con una balanza comercial favorable que va a estar alrededor de los 18 mil millones de dólares de superávit comercial, cuando el año pasado ya venía bajando el déficit. Digamos que partimos el 2015 con un déficit de 14 mil millones de dólares negativos, y el año pasado se cerró con 3 mil millones negativos y este año vamos a terminar probablemente con 18 mil millones positivos. O sea se dio vuelta en 32 mil millones de dólares la balanza comercial. Esto es importante porque ahí están los dólares genuinos que hacen falta, que deben provenir de la expansión de las exportaciones argentinas. Argentina está estancada en sus exportaciones desde hace diez años. Estamos alrededor de 65 mil millones de dólares cuando Argentina debiera hoy estar exportando 175 mil millones, si lo comparamos con Brasil siempre Argentina andaba en la mitad de las exportaciones de ese país, que hoy exporta 350 mil millones de dólares. O sea que estamos 100 mil millones de dólares abajo. Si la Argentina exportase supongamos 140 mil millones para no exagerar, tendría 80 mil millones de dólares hoy, acá el dólar no subiría y no tendríamos problemas de ninguna naturaleza. Ahí está la clave de la cuestión. Hay que aumentar la oferta de dólares, pero de estos dólares genuinos de exportación. Ha ido mejorando mucho en los últimos años y este año en particular, pero hay que mantener esa mejora para que realmente entren los dólares que la Argentina necesita para su relación con el mundo. Para el pago de las deudas, para comprar los insumos importados, etc.

-¿Cuál cree que es el mayor desafío económico del presidente electo?

-Creo que el desafío económico no solo del presidente electo sino de todos y que hasta ahora no ha sido atendido, es proteger el ahorro nacional. ¿Por qué ocurre esto que todos salimos a comprar dólares? Porque el ahorro lo poco o mucho que podemos lograr cada uno de los argentinos no se ve protegido contra la inflación. Por eso compramos tantos dólares los argentinos. Eso no ocurrió durante once años en la Argentina ni del 91 al 2001 porque teníamos la convertibilidad, entonces un peso era un dólar y estábamos seguros que si necesitábamos dólares los cambiábamos, la moneda no se devaluaba y por lo tanto tampoco había inflación. Por eso la gente no compraba dólares porque no necesitábamos protegernos. Si no gusta este método es porque se ha hecho una campaña en contra de la convertibilidad a la cual se le asignó la culpa de la crisis del 2001 y no tuvo nada que ver, sino que fue por el déficit fiscal. Hay otro método que este año cumplió 50 años en Chile y lo llaman Unidad de Fomento, que no es otra cosa que una indexación de los ahorros de la gente. Comenzó trimestralmente y hoy es diariamente que los depósitos de la gente que tiene en plazos fijos se indexa por la inflación. Es decir que si dejo 10 mil pesos hoy que me permiten comprar determinados bienes, a fin de año vale eso más la inflación con lo cual puedo seguir comprando la misma cantidad de bienes. Por eso en Chile no compran dólares porque sus ahorros están protegidos. Ese es el gran desafío que tiene la Argentina a través de lo que yo suelo denominar la necesidad de una convertibilidad de dólares o un mecanismo como este de la Unidad de Fomento que proteja el ahorro nacional. Entonces se acabará esta demanda de dólares que es un bien tan escaso por lo menos hasta que podamos llegar a los niveles de exportación que mencioné antes, por lo menos hasta que nos saquen del problema. Creo que esta es la gran cuestión porque la Argentina necesita inversión pública para obras de infraestructura e inversión social y económica que la hace el Estado y necesita inversión productiva que las hacen las empresas. Para eso tiene que haber ese financiamiento y lo que financia la inversión es el ahorro.

-¿Cuáles son las medidas más urgentes que tiene que tomar el próximo gobierno?

-Creo que en primer lugar tiene que dar una definición clara de su programa económico. Tiene que encarar rápidamente la renegociación de la deuda externa, porque cuando antes esto se solucione dará más un marco de confianza que ayudará y si esto no se logra irá a un marco de incertidumbre que complica el resto de las cuestiones. Así que esta me parece que es una cuestión esencial, y estas definiciones del programa económico en términos de que va a hacer en materia monetaria, etc. Además, de lo único que se conoce hoy es de este acuerdo de precios y salarios, que repito puede entenderse como una necesidad de ganar seis meses hasta tanto definan el resto de las cosas, pero no es la solución definitiva. En esto es fundamental el arreglo de la deuda y luego la definición del presupuesto que está enviado al Congreso que seguramente el nuevo gobierno querrá revisarlo en función de sus propias políticas, pero también se debe definir rápidamente ese presupuesto porque eso dará una señal clara de la política por delante por lo menos en la nueva administración.

-¿Y cómo se enmarca la Provincia en este contexto?

-La provincia de Jujuy no resolvió en estos 4 años su déficit fiscal que arrastra hace 20 años, a pesar que a partir del 2016 con la devolución del 15% que el Gobierno nacional le hizo a las provincias de lo que se retenía para la Anses de la coparticipación, la de Jujuy en términos reales sin contar la inflación, aumentó un 25% o sea, tiene un cuarto más de recursos de lo que tenía antes. A pesar de esto y que la política del Gobierno fue de un ajuste importante en los salarios públicos que han crecido por debajo de la inflación, no ha logrado cerrar el déficit y hasta ahora viene necesitando todos los meses una ayuda del Gobierno nacional, aunque es un anticipo de coparticipación, para paliar los salarios. En primer lugar esperemos, creo que será así, que el Gobierno nacional no va a dejar que la Provincia por más que sea de otro signo político, caiga en una conflictividad muy grande derivado en un posible atraso en los sueldos. Pero creo que la primera gestión que tiene que hacer el gobernador de la provincia con el nuevo presidente es plantear esto. Y lo otro que preocupa en Jujuy es la deuda pública en dólares, que para colmo el proyecto insignia de esto que es Cauchari que tiene sus ingresos previstos para el año que viene después de dos años de atraso, va a producir ingresos al generar energía y venderla, pero ese contrato está en dólares. Y Alberto Fernández dijo que quiere desdolarizar los precios de la energía, y si esto ocurre Jujuy y otros proyectos similares en el país tendrán un problema serio. Y Jujuy particularmente porque ha tomado una deuda en dólares contra estos ingresos en dólares, y si estos ingresos en dólares se pesifican y el dólar aumenta más que la recaudación puede añadirle un problema serio por delante. Este es otro de los planteos que el gober­nador tiene que hacer a la administración nacional para que se respete ese contrato en dólares, sea vía pre­cio energía, sea vía reconocimiento del gobierno nacional de la diferen­cia como subsidio o un mecanismo parecido, Porque sino se desfinan­ciaría totalmente aún más el Tesoro provincial.