Mujeres futboleras en contra de prejuicios y habladurías

En el marco del Día del Periodista Deportivo que fue ayer, tres periodistas mujeres que desempeñan su labor dentro del ambiente del fútbol explicaron, a partir de sus experiencias personales, el protagonismo que tomó la femineidad en ese deporte, en la cancha, en las tribunas y en el ámbito periodístico.

Victoria Marín, Belén Ferretti y Paula Escalera son las primeras en conformar un equipo exclusivo de mujeres para relatar partidos de fútbol por vía radial en la provincia de Jujuy. Relataron la final de la Copa Jujuy femenina y el partido entre Gimnasia de Jujuy e Instituto de Córdoba por la B Nacional.

En ese sentido, Marín, que es la comentarista, mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "meterme en el periodismo deportivo fue complicado al principio porque siempre era juzgada mi opinión sólo por ser mujer. Había muchas habladurías sin saber que a mí me apasionaba este deporte, eran prejuicios muy feos. Pero fui tomando un lugar protagónico porque veía muchos partidos y me informaba mucho".

"Siempre fue complicado para la mujer estar en el ambiente del fútbol pero el 2019 fue un punto de partida donde tomamos un rol muy importante en deportes que eran considerados masculinos", añadió.

Asimismo, Ferretti que se desempeña en el campo de juego, indicó que "desde muy chica siempre vi fútbol, en mi casa nadie lo hacía y yo era la única. Empecé a estudiar y cuando me recibí. Amigos periodistas me sumaron a un espacio y empecé a escribir crónicas e ir a las canchas. Tomé mucha confianza, fui creciendo, aprendí a comentar y a hacer campo de juego. Yo estoy al lado de la hinchada, te gritan de todo, es complicado pero me gusta mucho hacer esto".

Por su parte, Escalera que es la primera relatora mujer de la provincia, señaló que, "en el 2018 empecé a relatar y de ahí salió la idea de formar un equipo de todas mujeres. Mi primera experiencia fue en un partido de Zapla y la verdad que fue muy lindo. Fue animarme y sentir el apoyo de la gente de la radio que fue importante. Primero pensé que me iba a quedar sin aire, aprendí de mis compañeros y me fue bien".

Siguen los rechazos

"Lamentablemente siguen existiendo rechazos por parte de hombres que son de mente muy cerrada y siguen inmersos en otras épocas donde solamente se hablaba del hombre. Esta lucha de nosotras de ingresar en el periodismo viene aparejada a la lucha de la mujer de ser incluida, protagonista y parte de todo. Ahora se nos valora más y se ven como hay chicas que transmiten confianza, seguridad e independencia, los prejuicios seguirán pero cada vez son menos", aseguró Marín.

Siguió diciendo que "yo trabajé en un club, en Gimnasia, solamente con la nutricionista éramos las únicas dos mujeres, y era difícil. No podíamos acercarnos tanto a los jugadores porque pensaban mal, un técnico me puso un límite una vez, no aceptaba que exista dentro del club una relación entre mujer y hombre. Yo iba a hacer mi trabajo tranquila y no me dejaban por esos prejuicios de que me quería meter en la vida personal de los jugadores, me pasó y fue bastante feo".

Al respecto, Ferretti afirmó que "muchas habladurías y los prejuicios pasan más por los técnicos o lo hinchas hombres. Te preguntan qué hacemos en la cancha o nos mandan a hacer otras cosas, pero eso va cambiando con el tiempo porque cada vez somos más chicas las que estamos en la cancha, que cubrimos la Liga Jujeña y se van acostumbrando".

"Es importante que respeten nuestro trabajo porque lo hacemos desde la parte profesional y responsable. No tiene por qué criticarnos ni insultarnos porque hacemos nuestro trabajo", finalizó.

"Hay una brecha que todavía sigue existiendo"

FÚTBOL FEMENINO/ DESDE HACE CINCO AÑOS QUE FUE INCORPORADO A LA LIGA JUJEÑA.

Hace cinco años que en la provincia de Jujuy existe la Liga Jujeña de fútbol femenino y este año son 16 equipos que compiten, en cada temporada se agregan más. Este crecimiento llegó junto a logros deportivos porque las chicas del seleccionado jujeño de la liga salieron campeonas del torneo Regional Noa y las de fútbol de la Unju van saliendo tricampeonas del Regional Universitario.

Pese a todo esto, todavía falta inclusión, "las chicas del seleccionado se pagan solas el viaje para competir en el certamen nacional, no reciben una ayuda y tienen que vender bonos. Yo juego en Los Perales y nosotras mismas conseguimos los sponsors para tener ingresos y también pagamos los árbitros cuando jugamos. Eso no ocurre tanto con los varones, hay que te das cuenta que Hay una brecha que todavía sigue existiendo", sostuvo Victoria Marín. En Jujuy hay dos directoras técnicas, una en el club El Carril y otra en Talleres, también juezas de líneas en las ligas locales de fútbol masculino y arbitras que hacen lo propio en el fútbol femenino.

La profesionalización del fútbol femenino fue uno de los grandes hitos a nivel país, "y la incorporación de más mujeres dentro del periodismo como ser la creación de la Copa Jujuy femenina", dijo.

En relación a lo periodístico, Paula Escalera aseguró que "cuando armamos el equipo para transmitir nos planteamos un desafío con las chicas y lo empezamos a cumplir, esperamos que sigan llegando los logros. Además la hinchada se fue adaptando a ver una mujer en la cancha, cada vez son más".

Fútbol femenino infantil

Hay un crecimiento también del fútbol femenino infantil, "muchos clubes abrieron ese espacio. Algo que antes no existía así desde chicas empiezan y crecen con el fútbol porque ellas crecerán con otro fútbol que no será tan juzgado y estará más establecido en la sociedad. Ojalá que todos los clubes, tanto masculino como femenino reciban el mismo apoyo", manifestó Belén Ferretti.

Por último, Marín explicó que "cuando era chiquita no tenía donde jugar porque no existían clubes de fútbol femenino, tenía que hacer otros deportes. Era tan fuerte el machismo en este deporte que hizo que muchas chicas se repriman y que ahora salgan con todo a jugar. Muchas podrían estar jugando en clubes grandes pero nunca tuvieron esa chance de chicas de aprender".