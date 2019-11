Reencontrarse con Ricardo Vilca en Tilcara

TILCARA (Corresponsal). Recordar la fecha de nacimiento de Ricardo Vilca es, siempre, redescubrir su personalísima forma de urdir sonidos sin sacar los pies del sonido local y, a la vez, encontrarse con las infinitas lecturas que, sobre esos tejidos, pueden realizar sus intérpretes. ¿Cómo no celebrar a un artista que no cayó en lugares comunes, y que reflejó el sonido que lo rodeaba sin por ello exigir al oyente una especial educación auditiva?

Mañana se lo celebrará en La Campana Teatral, de Tilcara, desde las 21. Gonzalo Morales, gestor del espacio, empieza por decirnos que “la idea era hacerlo el mismo día de su cumpleaños, que es algo que ya habíamos empezado a hacer desde hace años. Durante mi gestión en la Secretaría de Cultura, cuando inauguramos la plaza Vilca, se hizo con gente que tocaba su música desde distintos lugares del mundo y nos mandaban los videos”.

“Cuando Javier Soria sugiere festejar este cumpleaños, pensé que un martes se vuelve complicado”, continuó, “entonces pensamos en la semana del natalicio. Así nació, y se quiso hacer un repaso de su obra desde distintas texturas, por eso la presencia de la orquesta de cámara, diferentes formaciones para abordarla desde lenguajes como la pintura o un pequeño audiovisual”.

Cuenta que “desde que lo hicimos público me llegan mensajes con ganas de participar, y es algo abierto, es una fiesta de cumpleaños en un espacio que permite generar la escucha, con un sonido acorde, luces, una puesta, con espacio para transitar, bailar, brindar, sentarse a escuchar”.

Entre los artistas que figuran en el programa está la Orquesta de Cámara, Cecilia Palacios, Conjunto de Cuerdas, Daniel Quiroga, Noelia Gareca, Fabiana Barraza, la pintura en vivo de Luz Repucci, y Morales nos dice que “se siguen sumando, seguimos trabajando. La invitación es para todos”.

Piensa un poco y agrega que “era un músico que acaso no se hacía cargo de su valor, pero fue una vanguardia. Desde aquí, poder salir de las pentatónicas pero manteniendo la esencia de la música local, cruzada con otras líneas. No sé si fue consciente, y yo creo que es maravilloso que no haya sido consciente porque era él, la cruza de todas esas influencias estaban en su cuerpo y en su música, y era de una sencillez absoluta. Está claro, al día de hoy, cómo perdura y cómo recurren a su obra para reinterpretarlo”.