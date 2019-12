Abrazo solidario al hospital "Oscar Orías"

Profesionales y empleados del hospital regional "Dr. Oscar Orías" de Libertador General San Martín realizaron un abrazo simbólico al nosocomio por la grave situación en la que se encuentra por falta de medicamentos e insumos.

Yolanda Canchi, titular de Atsa, se apersonó ayer al hospital para acompañar el reclamo. Destacó que la situación por la que atraviesa el sistema de salud en la provincia está llegando a su límite "no sólo en el hospital ‘Oscar Orías’, es prácticamente en todos los hospitales de la provincia, ni hablar del Hospital Materno Infantil donde tuvimos una reunión y elevé los informes, por escrito, al ministro como a los directivos diciéndoles la vergonzosa situación". Mencionó que estuvo la semana pasada haciendo una reunión con los integrantes de la comisión directiva y "nos dimos, entre otras cosas, con que faltaban insumos, recursos humanos, que se suspendieron intervenciones quirúrgicas que estaban programadas".

Destacó que desde el Ministerio de Salud de la Provincia "hicieron un entramado con el nombramiento de director ejecutivo de tal cosa, director administrativo de tal otra, directivos itinerantes que van de un hospital a otro, cuando nosotros vamos no encontramos a nadie, en otros hospitales dicen no saber lo que está pasando. La verdad está hecha a la medida para que nadie se comprometa para hacer lo que tiene que hacer y todos escapen por la tangente a todos los problemas y para que el ajuste que se tenía que practicar en el sistema de salud se practique y lamentablemente se destruya la salud como se la destruyó".

Por su parte Patricia Zamora, médica del staff de terapia intensiva del Oscar Orías, manifestó su adhesión al reclamo en ese nosocomio denunciando que la obra que se llevaba a cabo en esa sala se encuentra suspendida. Acotó que se encuentran trabajando en una terapia intensiva precaria porque desde hace tres años y medio solicitaron por medio de notas a las autoridades que corresponden una terapia nueva. "Logramos que se comenzara a construir la sala de terapia intensiva gracias a la Fundación del Hospital, ahora la obra está paralizada porque tanto el hospital como el Ministerio no tienen los fondos necesarios, esto me parece vergonzoso porque demuestran que no tienen un plan de salud porque la parte presupuestaria, que le corresponde al gobierno, no existe", expresó.