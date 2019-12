Estudiantes del Bachillerato Provincial 6 opinan y escriben

Los estudiantes del 3ro 4ta del Bachillerato Provincial Nº 6 "Islas Malvinas" tienen mucho para decir sobre temas que les preocupan pero también sobre qué es lo que los inspira, como Guadalupe Tolaba Torres que escribe poesías. La profesora de Lengua, Candi Vaca Jurado, los incentiva para que reflejen en el papel lo que sienten por cuestiones que ellos mismos eligen. Estas son algunas producciones, en la previa del cierre de este ciclo lectivo.

¿Qué es un docente?

"En el diccionario se encuentran expresiones como: el docente es el maestro, el guía, el compañero. La persona que tiene por oficio enseñar una ciencia, un arte, una técnica. También dice que es aquel que explica un tema o una materia. Y cuando pienso en mis docentes, las definiciones suenan como insuficientes. Para mí, el docente es mucho más que eso.

Tengo la impresión de que la sociedad caracteriza al docente de manera limitada, mal interpretada o incompleta. Por ejemplo, mi profesora de Lengua no sólo nos enseña su materia, sino que dialoga con nosotros sobre aspectos de la vida para hacernos reflexionar. Está el profesor de Filosofía que no sólo habla de filosofía sino que me enseña a encontrar lo hermoso en todo lo que existe e incluso en lo que no tiene vida. Aprendí de mis profesores a darle valor, incluso a aquello que pareciera que no lo tiene, en cosas comunes, como cuando la palabra va dirigida hacia mí, siempre me llega con respeto.

Entonces me doy cuenta que no importa lo que tengas, o el puesto que ocupes, nunca te debe faltar ese respeto. Esa es la chispa que hace crecer la vida que fluye y no se detiene. Y yo voy creciendo con cada fragmento que recibo de mis profesores. Lo que quiero decir es que el docente no sólo es una persona que trabaja de maestro. Es ese ser que camina conmigo dejando una huella que marca mi vida. Es esa voz que construye un sentimiento en mi vida".

Jorge Jerez, 3ro 4ta

"Profesora madre"

"Imperfección perfecta es su vida,/Mentiras verdaderas su cansancio/ Mimos molestos pero necesarios,/ Gritos cansados sus reprimendas.

Sueño despierto, su amor,/Ese llanto de alegría/El gozo de ser familia/Felicidades hoy es tu día/Siempre madre, siempre amiga./Feliz día Profe".

"Alma artística"

"Cuando ya no sepas qué cantar/Ni a dónde ir,/Solo deja de pensar/En los problemas que agobian.

Cuando sientas el apretar/del estrés/solo debes viajar,/al mundo de la literatura...

Y calmar/tu alma artística.

"La amistad complicada"

"Aún en la oscuridad/Puedes ver a tu amigo,/Pues si crees en la amistad,/Sientes su presencia a tu lado.

No caigas en soledad/Por codicia u orgullo,/ Mantén tu tranquilidad,/Y muéstrate como eres/Solo así conservarás/ a tu amigo.

"El Hay"

"Hay silencios que dañan,/hay heridas que matan,/hay dolores que gritan,/hay amores que ahogan/hay palabras que callan,/hay personas que inspiran,/hay penas que sanan,/hay poemas que endulzan,/hay lágrimas que calman,/hay caídas que enseñan".

Guadalupe Tolaba Torres, 3er año

Los videojuegos, ocio digital

"Los videojuegos forman parte del escenario de ocio digital de niños y jóvenes. No es novedad que el desarrollo de la tecnología y el uso de las redes sociales ha acercado esta forma de entretenimiento a todos los rincones del planeta.

Jugar es una actividad primordial para todo niño o niña, pero cuando esta acción se transforma en la única que se realiza todo el tiempo; se hace necesaria la intervención de los padres para poner límites sobre horarios y tipos de juegos a los que se puede acceder.

He notado que al pasar los años, los videojuegos se han convertido en pasatiempos irremplazables para los jóvenes. Los adultos no los ven así. La tecnología pone a disposición de los usuarios una variedad de juegos como Fornite, Minecraft, Free Fire, llamativos, novedosos y hasta adictivos.

Algunas de las investigaciones desde una perspectiva psicológica han demostrado que existen las adicciones tecnológicas y esto se da de tal manera que si nuestros padres nos quitan el celular, buscamos otras formas de conectarnos y no importa dónde estemos, ni las responsabilidades que tenemos con nuestros padres, ni los estudios. Sólo importa conectarnos para jugar.

¿Por qué los jóvenes llegan a esta adicción?

A veces son los amigos que aparecen invitándote a tales juegos, porque están de moda, porque está bueno jugarlo en red y una vez que te metes, te empieza a gustar y sin darte cuenta, tu mente en lo único que piensa es en el juego y en cómo hacer para poder pasar más tiempo jugando.

No creo que los programas de juegos sean malos. Su finalidad es entretener. Que se transformen en peligrosos depende del usuario".

Daniel Reyes, 3ro 4ta

Mirada sobre el aborto

"El aborto consiste en interrumpir el embarazo. En mi opinión es arrebatar la vida de un ser humano inocente. Todavía no nacido, pero vivo. Totalmente vulnerable porque no se defiende. Además pone en riesgo la vida de la madre.

El aborto no se puede plantear como un derecho, sino como un atentado contra la vida misma. Es un asesinato porque en el fondo se busca impedir una vida que ya está en curso. Por esta razón estoy en contra de su legalización.

El derecho individual, el respeto a la conciencia personal para decidir sobre el bien y el mal es inobjetable, sin embargo el marco legal y social que establece la libertad individual tiene límites: el derecho del otro, el daño que se realice a otro ser humano distinto.

La madre tiene derecho sobre su cuerpo. Un bebé no es parte del cuerpo de la madre. Es un ser humano individual, con su propio cuerpo.

Uno de los argumentos en favor del aborto dice que los no nacidos son seres inconscientes. Esta objeción supone que uno debe tener conciencia para ser humano. Pero si la conciencia determina la condición humana, entonces los nacidos que están dormidos ¿no son humanos? Entonces ¿sería legal matar a un ser que duerme?

Desde todos los puntos de vista el aborto es cruel. Es inhumano, innecesario. A los bebés no deseados se los puede dar en adopción, a otra familia que no puede tener hijos.

¿Por qué privar a los bebés de la vida?".

Álvaro Durán. 3ro 4ta.