Instagram implementó el "modo oscuro", mirá como se hace

El Instagram se convirtió una de las redes sociales más popular, y en la que uno más consulta a lo largo del día y, claro, también durante la noche. Pensando e esto último, la red social propiedad de Facebook habilitó hace un tiempo el modo oscuro, para que así su uso en horas de la noche no cause problemas en la vista.

Por este motivo es que te mostraremos cómo se activa y desactiva la función. Se trata de un par de fáciles y sencillos pasos que deben seguir, sin importar si es un iPhone o un celular con Android.

La actualización a iOS 13 y Android 10 brinda el modo oscuro a Instagram, así como una nueva característica para evitar el phishing.

Es más, el propio Adam Mosseri compartió esta nueva función a principios de mes a través de su cuenta de Twitter.

Starting today, you can use Instagram in dark mode on iOS 13 or Android 10. Turn dark mode on your phone to try it out. ????

— Adam Mosseri (@mosseri) October 8, 2019