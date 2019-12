Aumento de producción y caída de confianza en las pymes

Pese a un leve repunte tras un período de recesión, no se registró la creación de nuevos puestos de trabajo.Los principales problemas que tuvieron fueron el aumento en los costos de materias primas y retrasos en pagos de los clientes.

La Fundación Observatorio Pyme, a través de un acuerdo con la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec), comenzó con el trabajo de recolección de datos sobre la situación de las empresas jujeñas que tienen más de 10 empleados y menos de 250.

Según los resultados de las encuestas coyunturales de la industria manufacturera del primer operativo que corresponden al 2º y el 3º trimestre de 2019, en Jujuy aumentó la producción durante julio, agosto y septiembre pero bajó la confianza de los empresarios y no se registraron nuevos puestos de trabajo.

Cabe destacar que en este primer trabajo la atención se centró sólo en la denominada clase media industrial, es decir, que se han excluido tanto a las microempresas como a las grandes empresas.

"En esta primera medición entrevistamos sólo a las empresas que tienen entre más de diez ocupados y menos de 250 ocupados de las que se relevaron datos sobre producción, empleo y de la confianza del sector que tienen en la provincia comparada con el nivel nacional", expresó el director ejecutivo de la fundación, Vicente Donato.

El especialista informó que en la provincia se detectó que "en las empresas de la clase media industrial de Jujuy en el tercer trimestre del año, con respecto al segundo, hubo asintomáticamente un aumento de la producción, a pesar de que hubo una caída de la confianza", expresó y explicó que esto quiere decir que el empresario está teniendo una pérdida de confianza por el clima que está viviendo la economía del país, pero al mismo tiempo se observó, después de un largo período de recesión, un arranque de la producción de la clase media en el tercer trimestre, tanto a nivel nacional como en la provincia de Jujuy.

Y otro dato, que es el mismo tanto para la provincia como el país, es que "no hay creación de empleo a pesar de que las empresas salen de la recesión, el empleo no crece. Es decir que es una salida de la recesión por aumento de la productividad de las empresas que están ocupando las capacidades ociosas disponibles pero no están empleando a más gente", informó Vicente Donato.

Fundación Observatorio Pyme es una organización de investigación, sostenida por la Universidad de Bolonia, de Italia que tiene sede en Buenos Aires y que de la mano de un importante grupo empresarial argentino trata de producir datos sobre la situación de las empresas más chicas de distintas provincias.

Los problemas que afectan a las empresas

De una muestra de 38 empresas de un total de 70, la Fundación Observatorio Pyme junto a la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec) se pudo saber cuáles fueron los principales problemas que tuvieron las pymes manufactureras durante el tercer trimestre de 2019.

En coincidencia con el resultado nacional, los empresarios jujeños indicaron que lo que más afectó a sus empresas fue el aumento en los costos de las materias primas. Esta situación alcanzó al 99% de las empresas, frente al 89% nacional. El segundo problema detectado fueron los retrasos en los pagos de los clientes, este problema alcanzó al 67% de las empresas jujeñas, apenas 3 puntos por debajo de la muestra nacional que alcanzó el 70%. El tercero fue la caída de las ventas que afectaron al 65% de las empresas jujeñas y al 66% nacional. Sigue en la lista el aumento en los costos salariales, inconveniente que afectó en mayor magnitud a la provincia de Jujuy habiendo alcanzado al 90% de las empresas frente al 66% de media nacional. En quinto lugar están las dificultades de financiamiento, ambas con el 58% de afectados. Y por último, la disminución en la participación del mercado a manos de importaciones y dificultad para satisfacer demanda.