Eliminan la elección de la Reina de la Manzana en Río Negro

En el marco de la presentación de la Fiesta Nacional de la Manzana, la intendenta de la localidad rionegrina de General Roca María Emilia Soria, anunció que a partir de la edición 2020 no habrá más elección de la Reina de la Manzana.

Según consignó el portal Río Negro, Soria, la primera intendenta mujer de Roca, anunció la disolución de la Comisión de Reinas y adelantó además que habrá cupo femenino para las grillas de artistas de la Fiesta. La Comisión de Reina era la encargada de seleccionar a las postulantes y "prepararlas" para subirse al escenario el día de la elección.

De esta manera, se cierra una etapa para la historia de la Fiesta tradicional en la ciudad. En el año 1966, la primera coronada en ese rol fue la modelo y conductora Teté Coustarot, quien también estuvo presente en las últimas ediciones en parte de las actividades.

Las organizaciones de mujeres locales celebraron la determinación de la intendenta Soria y remarcaron que se trata de quitar una tradición que "reproduce violencia simbólica" de acuerdo a lo establecido por la ley 26.485, ya que propone estereotipos entre las mujeres; y porque quiebra la idea de "una monarquía real" impuesta, que en nuestro país no tiene representación alguna.

"No queda duda que la mujer ha tenido en estos últimos tiempos un rol preponderante en todas las agendas. Esto tiene que ver con los avances en materia de derechos de las mujeres y con la revisión de conductas y valores que reproducen mandatos de una sociedad patriarcal. Corren tiempos de cambio y en Roca queremos ser parte de esa transformación, tan necesaria para vivir en una sociedad más justa y más igualitaria", aseguró la intendenta durante el anuncio.

Y agregó que es un cambio que traerá "controversia o algo de controversia, quizás no tanta, pero incluso creo que esa controversia es positiva y tendrá un resultado que es lo que buscamos también, convocar a la reflexión del rol de las mujeres en los reinados y los concursos de belleza."

Planteó que "calificar a las mujeres es un acto discriminatorio, por lo cual necesitamos desnaturalizar la cosificación de la mujer al ser valorada, exhibida, y premiada por sus cualidades físicas".

Y concluyó: "Durante mucho tiempo yo misma he participado, y lo he hecho con mucho orgullo por supuesto, del tradicional acto y coronación, sin cuestionar los valores y las conductas que se estaban ponderando. No significa que lo que hecho estuvo mal, sino que hoy tenemos la oportunidad y las herramientas para reflexionar sobre ello y modificarlo. La incorporación de esta perspectiva de género en la fiesta forma parte de una tendencia que se viene dando en otras ciudades y por supuesto La Manzana está lista para sumarse".