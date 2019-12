Optimismo de Cerdán para asumir en Cuyaya

Una nueva aventura. Ángel Cerdán ya dio el "sí" en Atlético Cuyaya y mañana a las 15 en "La Bombonerita" será presentado ante el plantel que afrontará el Torneo Regional Federal Amateur por disposición del Consejo Federal tras perder la final del Anual contra Zapla en "La Tablada".

"El lunes a las 15 me presentarán al mando del plantel y de mi parte la idea es que sigan todos y recién empezar después ver que es lo que hace falta. Estamos viendo el tema del preparador físico porque primero el presidente (Jaime Leal) me dijo que continuaba el que estaba y ahora me dice que no. Así que por ahora estaré sólo y seguramente el martes o miércoles tendré a la persona que me acompañe.Luego pensar en los refuerzos porque calculo que serán varios, pero hay que ver el tema económico que es fundamental y no será fácil. Tampoco quiero privarle la libertad a nadie aunque me gustaría que se queden todos pero siempre hay jugadores que sienten identificados con el técnico que estuvo y si uno no está cómodo lo mejor es dejar que siga su camino", empezó contando Cerdán.

Profundizando en el armado del plantel confesó que "yo hablé con el presidente y me tiró una cifra que me pareció muy corta como presupuesto para la conformación. Si bien todavía falta tiempo pero los jugadores especulan con eso y de última terminaremos con jugadores de la Liga pero tratando de elegir a los mejores", agregando que "el objetivo de ellos es tratar de ser protagonistas y para eso también tiene que ver la inversión económica. Yo siempre armé equipos con poco presupuesto donde se hizo mucho, pero ojalá que ahora sea lo mismo aunque sabemos que no es fácil pero trataremos de hacer todo lo posible para que sea lo más competitivo que se pueda", detalló.

El optimismo de Cerdán es destacable y por eso aseguró que "de mi parte haré lo mejor, voy con la mayor predisposición para hacer las cosas bien y que el equipo las haga y si no es así lo mejor sería quedarme en mi casa, como lo hago siempre que agarro un club. Es una ventaja asumir en Cuyaya porque a la gran mayoría de los chicos los conozco y este campeonato pasará por el aspecto físico. Más allá de que podamos tener o no figuras, creo que lo fundamental es trabajar en lo físico porque será duro y tenemos un mes para trabajar a full", relató.

También aclaró que "las dos fiestas nos complica, pero desde el 26 tendremos 10 días a full en lo físico y los otros 18 para tratar el tema fútbol aunque lo fundamental será la pretemporada ser muy estrictos y que el equipo llegue bien", finalizó.

Ponce: "Ascender"

Pensando en el Regional. El "merengue" continúa su preparación física de cara al Torneo Regional Federal Amateur que en principio iniciaría el domingo 26 de enero del 2020.

Sin el DT Sergio Priseajniuc que se encuentra en Rosario por cuestiones personales, el plantel campeón del Anual 2019 más algunas caras nuevas como Lautaro Menéndez, Fabricio Carlés, Ignacio Lobo y Gonzalo Pereyra ayer terminó una semana más de trabajos en las puesta a punto y mañana proseguirán los mismo arrancando a las 8.30.

Justamente el encargado de estas tareas, el profe Pedro Ponce contó que "vamos a seguir laburando duro sin dejar la pelota de lado y haremos un parate el 23 para volver el 27 y continuar hasta el 30. Además se sumó Diego Luque como entrenador de arquero y es un muy buen tipo se acopló bien al trabajo. Eso suma mucho en lo grupal", agregando que "venimos combinando tareas de fuerza, intermitencia, potencia y transferencia para seguir con los específicos con arqueros y el resto con pelota", señaló.

En cuanto a la reciente alegría liguista dijo que "fue un gran desahogo y ahora a pelear para ascender".

Hoy, un bosquejo

Un bosquejo para armar los grupos, analizando la cercanía geográfica, es lo que los dirigentes de clubes y ligas que tomarán parte del próximo Regional Federal Amateur tratarán en una primera reunión prevista para hoy en Rosario de la Frontera. “Están invitados presidentes de ligas y clubes para elaborar las posibles zonas para la disputa de la primera parte del Regional Amateur”, manifestó Osvaldo Romano, delegado provincial de la región norte en el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

Hoy habrá campeón

En el fútbol nada está dicho y por eso esta tarde desde las 17 se jugará la final de vuelta entre Tiro y Gimnasia con Atlético San Pedro en el estadio "Fortín del barrio Belgrano" donde ambos equipos intentarán brindar un gran espectáculo por la Liga del Ramal del Fútbol Jujeño.

Es que hace un par de días atrás se disputó el duelo de ida donde Leguizamón a los 8’ y Guzmán a los 23’ de la etapa complementaria marcaron los goles de Atlético San Pedro que derrotó a Tiro y Gimnasia por 2 a 0 en el partido de ida.

Pero con los 90 minutos finales de hoy se definirá la plaza para el Torneo Regional Federal Amateur 2020 y se espera que el encuentro mantenga un clima festivo buscando hacer llegar el aliento a sus jugadores. Sabiendo que en el reciente cruce entre "millonarios" y lobos" mostraron su respaldo con ambas tribunas colmadas por hinchas y simpatizantes en el escenario denominado "La Visera de Cemento".

Pero esta tarde la historia podría darse vuelta si Tiro y Gimnasia sale concentrado y muestra una imagen diferente a los que fue el primer enfrentamiento jugando de visitante donde empezó bien en sus intenciones ofensivas pero sin mostrar efectividad y en el complemento lo pagó caro con la jerarquía de los jugadores del "millonario".

De todas formas Atlético San Pedro será un duro escollo porque la ventaja en la ida le da un margen de confianza que no debe ser en exceso para poder mostrar contundencia y sacar diferencias ante su clásico rival. Es que los dirigidos por Sebastián Galván mantienen los cimientos desde hace un tiempo y lógicamente el respaldo dirigencial en cuento al aspecto salarial del plantel es una gran motivación hacia varios jugadores que en algún momento supieron jugar competencias ni niveles superiores. Igualmente los 90 minutos finales serán un frenesí y habrá un sólo campeón.