Red Hot Chili Peppers anunció un esperado regreso a la banda

Red Hot Chili Peppers anunció el regreso de John Frusciante. El guitarrista tocó por última vez con la banda en 2009, y después la abandonó para seguir con sus proyectos. Josh Klinghoffer fue quien lo reemplazó.

"Josh es un buen músico al que respetamos y amamos. Estamos profundamente agradecidos por el tiempo pasado con él y por los incontables regalos que ha compartido con nosotros. A la vez anunciamos, con gran entusiasmo que John Frusciante vuelve a nuestro grupo", publicó Red Hot Chili Peppers en un comunicado en Instagram.

Es la segunda vez que el guitarrista regresa a la banda. Se sumó a Red Hot Chili Peppers en 1988, después de la muerte por sobredosis del guitarrista Hillel Slovak, miembro fundador de la banda. Su viola sonó en importantes discos como Mother’s Milk (1989) y Blood Sugar Sex Magik (1991)

Por problemas de adicciones, el talentoso guitarrista dejó la agrupación. En su lugar estuvieron brevemente Arik Marshall, y Jesse Tobias, para luego dar lugar a afamado Dave Navarro (Jane's Adiction) quien formó parte de la agrupación de 1993 hasta 1998, participando en la grabación del disco "One Hot Minute".

Tras la abrupta salida de Navarro, los integrantes de RHCP coinciden en llamar nuevamente a Frusciante para grabar la seguidilla de discos que lograron gran éxito a nivel mundial Californication (1999), By the Way (2002) y Stadium Arcadium (2006).

Pero, en 2009, el guitarrista se alejó de la agrupación californiana para dedicarse a su carrera en solitario, ingresando Josh Klinghoffer en su lugar.

Ahora el propio Kliknghoffer anunció su salida de los Red Hot Chili Peppers, y la banda, a los pocos días anunció el ansiado regreso de John Frusciante.