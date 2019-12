Gerardo Morales: “Fue muy positiva la reunión”

El Presidente Alberto Fernández, recibió esta mañana en la Casa Rosada al gobernador Gerardo Morales junto a los mandatarios Rodolfo Suarez y Gustavo Valdés de las provincias de Mendoza y Corrientes respectivamente. En dicho encuentro se trató para mañana avanzar con la suspensión transitoria “por un año, del Consenso Fiscal firmado en 2017 por la gestión de Macri con 19 de las 24 provincias del país.

La reunión fue calificada como “muy positiva” por parte de los tres mandatarios provinciales.

Morales indicó que mañana se sumarán al resto de los gobernadores, de identidad peronista; y suscribirán la adenda para frenar “por un año” la aplicación del pacto que implicaba, entre otras cuestiones, la rebaja de Ingresos Brutos y Sellos por el 1,5% del PBI, en un plazo de 5 años. "Es una medida que vemos bien, obviamente en forma parcial", sostuvo.

Destacaron que el Presidente se mostró muy interesado en los temas de las economías regionales, como el litio (Jujuy), minería (Mendoza) y el puerto (Corrientes).

“Encontramos receptividad para nuestros planteos y voluntad de encarar los temas en conjunto con la Nación para salir adelante”, coincidieron los gobernadores.

El jujeño también adelantó que el Interbloque de Juntos por el Cambio se comprometió a dar quórum para el tratamiento de las leyes que el Gobierno necesita, aunque no se comprometió al voto positivo en todos los casos. “Ayer (Sergio) Massa me adelantó algunos aspectos, pero igual queremos verlo por escrito”, explicó. Y agregó sobre los superpoderes: "Tenemos que ver para qué y por cuánto tiempo”. Algo similar dijo el gobernador Suárez. “Superpoderes no es un término que me guste, delegación de facultades puede ser más preciso, habrá que ver de qué se trata y con qué objetivos”.

“Muchos aspectos los compartimos, otros no. Nosotros somos gobernadores, pero luego vayan a hablar con los jefes de bloque que son los que tienen que dar el debate en el Congreso", les pidió a los periodistas que no ocultaron su ansiedad para conocer las novedades.