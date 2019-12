"Dólar turista": empresarios temen la caída de reservas

El anuncio de la implementación de un dólar turista que propone un recargo del 30% sobre el valor del dólar oficial en las compras que se realicen con tarjetas de crédito en el exterior o desde el país a prestadores de servicios extranjeros, y que ayer se amplió además a la compra de dólares para ahorro, puso en alerta a los prestadores turísticos quienes temen que haya una notable reducción en el movimiento turístico, especialmente emisivo, aunque desde el sector privado no descartan que haya una caída en la demanda del turismo interno.

Si bien todavía no entró en vigencia la medida, los prestadores turísticos de la provincia aseguraron que es "negativa" y que se verán "perjudicados" por cuanto consideran que al ser tan elevados los precios, muchos optarán por no viajar.

La presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy, Graciela Millán, señaló que el "dólar turista" es una medida que se tomó años atrás y no da resultado. "Esto lo único que hace es empeorar la situación de los empresarios del turismo; las agencias emisivas ya están en decadencia y con esto se agrava la situación. Turísticamente es una medida muy negativa, pero era de esperarse que se tomaran esas medidas" señaló.

Asimismo, consideró que no solo perjudicará el turismo emisivo, sino que tampoco impulsará el turismo interno. "No favorece en nada, ni siquiera el turismo nacional porque hay mucha gente que contrata o reserva ya sean vuelos u hospedajes, a través de las plataformas digitales como Booking o Airbnb y allí los movimientos son en dólares, por más que después se pague en pesos, de modo que el 30% de aumento se aplica y van a terminar pagando un dólar arriba de los 80 o 90 pesos", dijo Millán.

En este sentido remarcó que esto perjudica sobremanera la venta de pasajes aéreos y, a su vez, eso repercute en una posible pérdida de conectividades. "Se pueden traer turistas en un vuelo, pero si el país no lleva turistas, esos vuelos no son rentables, y por lógica son vuelos que se levantan, conectividad que se pierde, de modo que estas medidas no favorecen a nadie", remarcó la titular de la Cámara.

Respecto a la temporada turística de verano en Jujuy, Millán aseguró que temen que se vea perjudicada y que se caigan algunas reservas. "Jujuy viene con un buen nivel de reservas hasta ahora, pero no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Suele ocurrir que a último momento se caen las reservas, y a veces la gente busca cualquier excusa. En este momento, esta medida nacional fue una estocada muy negativa que nos complica mucho", sostuvo.

Estiman que crecerá la demanda delturismo local

Este mes, se estima que la ocupación hotelera promedio será del 40%, una cifra superior a la de años anteriores.

Lejos de verlo como una iniciativa negativa, desde el Ministerio de Turismo Provincial, destacaron que la implementación de un “dólar turista” podría potenciar el turismo local e incluso incrementar la demanda en esta temporada. Si bien celebraron la noticia, reconocieron que las agencias que trabajan con turismo emisivo, se verán afectadas.

En diálogo con BEl Tribuno de Jujuy,P el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, consideró que esta medida favorece al turismo local, haciendo que los argentinos opten por vacacionar en destinos nacionales y eviten viajar al exterior. “Dentro del país, Jujuy es uno de los destinos más buscados por lo tanto creemos que ésta va a ser una temporada muy buena”, dijo a la vez que remarcó que el beneficio será para el turismo receptivo, en tanto que para los prestadores turísticos que venden paquetes al exterior, probablemente no sea un buena temporada. En este sentido, estimó que lejos de caerse reservas hoteleras en Jujuy, lo esperable es que haya una mayor demanda. “El turista extranjero va a seguir viniendo y el turista nacional más todavía”, sostuvo. Respecto a la contratación de servicios turísticos a través de plataformas digitales, advirtió que “seguramente el turista va a optar por utilizar plataformas nacionales como TripAdvisor, Trivago, Despegar, y no otras extranjeras como Booking o Airbnb, porque estas últimas si bien ofrecen destinos nacionales, lo hacen en dólares, de modo que probablemente tengan caída en ventas”.