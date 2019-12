Cae la demanda de viajes al exterior

Las agencias de viajes de la provincia, que en su mayoría se dedican a la promoción de turismo emisivo, también se expresaron en contra de la medida impulsada por el Ejecutivo nacional, que anunció la implementación de un dólar un 30% mas caro para operaciones en el extranjero y para la compra de la moneda norteamericana destinada al ahorro.

Y es que según manifestaron, muchas familias que planificaban viajar al extranjero en este verano, en muchos casos optarán por elegir destinos nacionales, teniendo en cuenta el elevado costo que representa vacacionar fuera del país.

Un paquete turístico a Brasil, por ejemplo, ronda entre 1.100 y 1.300 dólares, lo que expresado en pesos al cambio oficial rondaría entre los y 70.000 y 82.000. A partir de la implementación del "dólar turista", el precio final en pesos sería de entre 91.300 y 107.900, una diferencia sumamente considerable respecto a las primeras cifras.

"Nos afecta muchísimo"

Yolanda Quiroga, encargada de una agencia de turismo local, expresó su malestar ante la nueva media, por cuanto aseguró que perjudica sobremanera a las agencias de viajes que llevan pasajeros al extranjero. "Nos afecta muchísimo sobre todo a las agencias que somos emisivas, porque los costos de un viaje se elevan un 30%. Vamos a ver qué pasa a futuro, pero por el momento esto nos afecta mucho", aseguró la prestadora turística.

Reconoció que pese a las constantes subas que se venían aplicando al dólar e incluso el cepo cambiario que se impulsó en el ultimo mes, las ventas de paquetes turísticos se sostenían.

"Teníamos bastantes ventas al exterior, sobre todo a Brasil, Perú y destinos del Caribe, pero con esto seguro vamos a tener una reducción en la demanda", señaló Quiroga.

“Tratamos de ser optimistas y ver estas iniciativas con buenos ojos”

Si bien la mayoría de las agencias de viajes de la provincia operan con servicios de turismo emisivo, hay otras que se dedican al turismo receptivo y que, en este caso, se verán beneficiadas con las nuevas medidas nacionales.

Según el Ministerio de Turismo, algunos hospedajes de la Quebrada y la capital tienen todas sus plazas reservadas para carnaval.

Y es que, tal como lo definía el secretario de Turismo de la provincia, Diego Valdecantos, desde las agencias locales que comercializan paquetes hacia destinos del interior, coincidieron en señalar que la inminente aplicación de un dólar con un 30% de aumento, impulsará el turismo local.

El titular de una agencia dedicada al turismo receptivo, Hugo Ovando, explicó que en este rubro específicamente jugará a favor la medida.

“Esto es favorable para el turismo nacional, para fomentar el turismo interno. De repente por la aplicación de este impuesto, el argentino se va a ver obligado a hacer turismo dentro del país, de igual modo que al extranjero le sigue conviniendo venir al país, de modo que nosotros desde Jujuy tratamos de ser optimistas y ver estas iniciativas con buenos ojos”, dijo Ovando.

Por otra parte aseguró que el anuncio de estas medidas paralizó un poco el mercado turístico, ya que, según dijo, hay operadores que no saben qué cobrar. “Todavía no tenemos información veraz porque no se sabe a partir de cuando se van a implementar estas medidas; además la misma gente también se frenó antes de hacer compras de paquetes porque si bien hoy todavía no se paga con el 30% de aumento, al momento de concretar el viaje, probablemente ya se haya efectivizado la medida”, señaló.

Cabe destacar que Jujuy se encuentra entre los destinos mas buscados del país en sitios web y es una de las provincias mas elegidas de la región..