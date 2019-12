Graves irregularidades en la gestión de Carlos Ibarra

El intendente de Monterrico, Nilson Ortega, expresó su descontento, malestar y profunda preocupación por el pésimo estado en el que encontró la Municipalidad tabacalera, donde la situación financiera es compleja, no hay documentos sobre el estado de la institución, un parque automotor dañado y una ciudad totalmente descuidada en todos los sentidos.

El jefe comunal informó sobre el faltante de documentación, respecto a la administración del Ejecutivo municipal, hoy existe la carencia de papeles del área contable, de Rentas, de tesorería, sin expedientes y las máquinas del área de informática están vacías. Sumado a los evidentes problemas con las deudas, bomberos, informes de las cloacas y un parque automotor que no está en condiciones.

Lo que mayor indignación causó, fue descubrir el supuesto funcionamiento de una doble área de Rentas, quizás era un trabajo a doble horario, pero eso no se puede confirmar ante la falta de documentos. Concretamente se recepcionó la denuncia de un vecino, que pagó $ 25.000 por una parcela en el cementerio local, mostró el recibo Nº 46.780 sobre el depósito de ese dinero, pero con ese mismo número de recibo figura el ingreso en el municipio de tan sólo $ 35.

Por esa gravísima situación, el municipio a través de la asesoría legal a cargo de Federico Singh, denunciará penalmente ante la unidad de derecho contra la administración pública, primero por el supuesto doble funcionamiento del Departamento de Rentas, los exfuncionarios Víctor Guevara que era jefe de Cultura municipal y a su vez encargado de Rentas, también en contra del exsecretario de Gobierno José Luis Condorí y otros jefes de área.

Nilson Ortega dijo que "nos hemos encontrado con un desastre total en el municipio, un sinfín de irregularidades, si bien están las paredes pero la parte logística no existe, luego de hacer un informe sobre con qué nos encontramos, con una escribana, la novedad fue ingrata, la parte bancaria, chequeras, la parte contable, los expedientes desaparecieron, cuando le pedí formalmente al intendente que me remita la documentación. Me doy con la sorpresa que no hay nada, además de encontrar irregularidades en el funcionamiento de Rentas".

Agregó que "funcionaban dos Rentas en la gestión de Carlos Ibarra, una de ellas es la formal, que funcionaba a la mañana en los horarios municipales, la otra funcionaba en horarios distintos, nos llegó documentación apócrifa donde se ve doble facturación, los implicados directos serían los exfuncionarios Condorí, Castañares y Guevara, hay pruebas testimoniales ante escribanos. Además el parque automotor está totalmente destruido".