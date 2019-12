La serie de 'El Señor de los Anillos' busca gente fea para ahorrar maquillaje

Si quieres triunfar en el cine y no eres una persona de físico agraciado, lo tienes un poco más difícil que el resto. ¿Seguro? No si quieres participar en la serie de 'El Señor de los Anillos', que está preparando Amazon Prime. Las agencias de actores de Nueva Zelanda, donde se rodará la producción, están buscando a personas de físicos "especiales" para actuar como figurantes en la serie, y así ahorrar presupuesto en maquillaje.

En varias convocatorias a través de Facebook, la agencia de actores Sarah Valentine y otras vinculadas a la producción han publicado varios anuncios en los que piden unos rasgos físicos muy especiales: personas de menos de un metro y medio o de más de dos metros, grandes narices, falta de dientes, aspecto andrógino, pelirrojos, abundancia de vello, cara como un bolso de cuero, arrugas, piel muy seca…

Por si no te lo has imaginado, el papel que les espera a los seleccionados es el de orcos y trolls en esta serie basada en los libros de J.R.R. Tolkien. A pesar de ello, según nos cuenta The New York Post, tendrán que tener dotes interpretativas y quizás deban recibir entrenamiento específico para las escenas de combate.

Dicen las malas lenguas que esta búsqueda tan particular viene motivada por intentar ahorrar algo de presupuesto en maquillaje y es que el sueldo de los extras asciende a 200 euros diarios y si las batallas son similares a las vividas en la trilogía cinematográfica de ‘El Señor de los Anillos’, dirigida por Peter Jackson, Amazon Prime va a tener que rascarse, y mucho, el bolsillo.