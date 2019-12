"Es lindo ver a muchos jujeños defendiendo la camiseta de Gimnasia"

-¿Cómo llegaste a dirigir Atlético Bermejo?

-Fue una decisión media rápida. Estaba dirigiendo Tiro y Gimnasia. Me hablaron para hacerme una propuesta de trabajo. Antes tuve algunos contactos, pero no pasaron de charlas. Acepté y me vine a Bermejo, ciudad que queda en la frontera con Argentina. El club no se encontraba atravesando un buen momento. Las cosas estaban difíciles. Me dieron continuidad, armamos un buen grupo para el segundo semestre y logramos el ascenso. Subimos de categoría al Campeonato B Nacional Simón Bolívar. Estoy super contento.

-¿Cómo fue la forma de disputa del torneo?

-El torneo es que hace disputar la Asociación Tarijeña de Fútbol y se juega a una sola rueda. Generalmente como es de Tarija la competencia, casi todos los partidos los disputamos de visitante allá. Es complicado que los equipos tarijeños vengan a Bermejo. Estamos a tres horas en auto. El club puede llegar a un arreglo, entregando la recaudación más los gastos de traslado pagos. Por eso digo que es mucho más meritorio haber ganado el certamen, encima no perdiendo ningún partido. Es un torneo super competitivo porque la liga de Tarija, en cuanto a ascenso, es la más difícil.

-¿Precisamente qué implicó el ascenso para vos?

-Era un objetivo que teníamos puesto en la cabeza entre todos. Ahora habrá que jugar la Copa Simón Bolívar -así se le llama al torneo de ascenso en Bolivia- y también nos ilusionamos. Pero fue clave lograr subir en estos momentos porque en enero se realizará una fuerte reestructuración en el fútbol boliviano y la idea será jugar un torneo como la Primera Nacional de Argentina con 20 equipos.

-Además salieron campeones en plena crisis institucional en el vecino país, ¿cómo repercutió en el grupo?

-En Bermejo estuvimos ajeno a los problemas que se vivieron. Los focos de los incidentes estuvieron en La Paz, Cochabama y Santa Cruz. En Tarija también había muchos problemas. Obviamente, el momento incidió en los jugadores y parte de mi cuerpo técnico porque tienen familiares en esas ciudades. Fue duro. Había que estar con los muchachos porque se vivieron tiempos difíciles. La verdad que todos no veíamos la hora de que se solucionen los conflictos y que todo llegue a buen puerto.

-¿El miércoles juegan una final?

-Es así. Se trata de una Supercopa. El campeón del Apertura, Real Tomayapo, enfrenta al ganador del Clausura que somos nosotros. Vamos con todas las ganas de quedarnos con el título para cerrar un excelente semestre. La mayoría de los encuentros se disputan en el "IV Centenario" de Tarija.

-Siempre festejar un campeonato tiene un sabor especial...

-Es la primera vez que salgo campeón como entrenador. Es una sensación muy linda y se vive diferente. Es mucho más mesurado y tranquilo. Como jugador se vive con más fiesta. Además, para Bermejo, fue muy importante. Te reitero, si en la reestructuración grande que se viene, quedábamos afuera, iba ser muy cuesta arriba ganar una plaza. Es un logro que cierra un montón de cosas.

-También como padre se vive diferente los éxitos de un juego dentro del campo, tal es el caso de "Danielito", que se ganó la titularidad en Gimnasia y tiene un feeling especial con el hincha.

-Son cosas que viví de chico. Desde muy jovencito comencé a jugar en Gimnasia, donde me formé. Estoy con la misma sensación. Eso sí, no me meto mucho en lo futbolístico, pero lo aconsejo en lo personal. Por ejemplo, en qué momentos se pueden hacer cosas y en cuáles, no. Pero él es muy diferente a mí. Le encanta entrenar, pero yo era medio vago. Le gusta estar siempre a full. Después de las prácticas va al gimnasio y se cuida.

-Tiene condiciones técnicas similares a las tuyas, pero también fue clave que supo aprovechar su oportunidad. ¿Coincidís que es así?

-Obvio. Hoy no cuenta si un jugador tiene experiencia o venga con una chapa. Son momentos que cada uno debe aprovecharlos. Siempre le dije que en cualquier momento le iba a llegar la chance y "cuando te aparezca, debés estar bien". Después, "El de arriba" hará que las cosas salgan bien o no. No sabés cómo vivo los partidos de Gimnasia. Es lo que eligió y estaré con él en las buenas y las malas.

-Daniel entiende a la perfección que el delantero de hoy tiene que tener compromiso con la marca y ser incisivo en los últimos metros.

-Me cuenta que termina medio cansado en los partidos. Obviamente, se ve y se nota el desgaste. A veces se deben poner piezas o jugadores en distintos lugares para que otros queden sueltos. En este caso, cuando se juega con "9" referente de área, otra gente debe hacer el desgaste y éste es el caso. Corre mucho, pero cuando tiene la pelota encara para adelante.

-¿El hincha del "lobo" le exige más al jujeño?

-Siempre. Siempre fue así. En otros lugares, al jugador de divisiones inferiores se lo mima o se lo ayuda. La gente, por más que las cosas no le salgan, lo alienta, ayuda y aplaude. El público no sabe lo que vive el jugador durante la semana. Daniel tuvo la posibilidad de irse a otro lado (NdR: Talleres de Córdoba quiso llevarlo a préstamo por un año), pero él quiso quedarse. En la cara me dijo: "soy hincha de Gimnasia, voy a jugar aquí y no me olvidarán fácilmente". Al jujeño se lo tendría que proteger y no este caso porque estamos hablando de mi hijo, sino por todos. Sufro muchísimo cuando critican a Ulises (Virreyra). Es un chico excelente.

-Además, después de mucho tiempo, entre los titulares se encuentran muchos jugadores formados en la cantera.

-Es así. Hace mucho tiempo que no se veía tan buen trabajo de las divisiones inferiores. Salta a la luz que este proceso, Gimnasia tuve la posibilidad sumar muchos jugadores de las inferiores en el plantel. Está muy bien que el club adopte esa política, es saludable. Siempre se necesita sumar refuerzos, poner jerarquía. Pero es muy lindo para mí personalmente que nací y me crié en el club, es muy lindo ver tantos jujeños defendiendo la camiseta de Gimnasia.

Una larga trayectoria y su sueño a futuro

El “Pájaro” Juárez tiene 44 años y jugó profesionalmente hasta los 40. Surgió como centrodelantero en Gimnasia, pero también fue enganche y volante por derecha. Tuvo una gran pegada. Llegó a la Primera División con los “albicelestes” y tuvo dos pasos por Huracán. En total fueron 19 años en el “lobo”. Emigró a Bolivia para fichar en Wilstermann y después a Costa Rica para sumarse al equipo dirigido en ese entonces por Marcelo Herrera. Luego retornó a Jujuy y fue tentado para sumar a Talleres de Perico. Pasó a Guaraní Antonio Franco de Misiones, Sportivo Patria y Deportivo Tabacal. La entidad salteña lo convenció para siguiera, pero como entrenador. Fue su primera experiencia. Posteriormente dirigió Tiro y Gimnasia durante una temporada y media. Luego, partió a Bolivia. Al ser consultado sobre su futuro como DT, Juárez fue honesto. “Soy franco y que se entienda. Todo tiene su debido momento y llega. Algún día voy a dirigir Gimnasia. No me cabe ninguna duda. Es mi sueño. Como jugador tuve la suerte de lograr cosas importantes en el club y Gimnasia me dio muchísimo a mí. Hoy estoy muy bien en Bolivia, pero en algún momento volveré”, dijo.