Municipales realizaron ayer medidas de fuerza

Mientras la comuna dijo que fue una toma, desde el Seom señalaron que no.

Ayer trabajadores municipales tomaron el edificio "9 de Julio" de la comuna local, solicitando el pase a planta permanente, corrimientos, desprecarización, cese de la violencia laboral, además del inmediato pago de la segunda cuota del SAC.

Al respecto, el secretario de Gobierno de la comuna, Gastón Millón, en declaraciones a los medios de comunicación afirmó que "no sabemos por qué se produce esta situación, ya que en el día de ayer mantuvimos una reunión con representantes del Seom de la que participaron el intendente Jorge, el secretario Marenco y allí nos plantearon el pase a planta permanente, la recategorización, entre otros temas. Pero les dijimos que en la medida de nuestras posibilidades intentamos dar soluciones y la reunión concluyó en buenos términos", aseguró.

Agregó el funcionario que "es una falta de respeto la toma del edificio cuando el miércoles se los escuchó, y además de realizar una toma en la forma en la que lo hicieron".

"Respetamos los derechos de los trabajadores, pero ellos no respetan a aquellos que quieren trabajar, porque esta mañana fueron a donde se encuentra la parte de salud del edificio y desalojaron a los trabajadores a los empujones. Ese tipo de cosas no vamos a tolerar, es por ello que hemos denunciado penalmente al señor Santiago Seillant (dirigente del Seom) y la gente que está con él", dijo Millón.

Por otro lado, aseguró que tras esta situación el diálogo con el gremio municipal está totalmente roto.

"No podemos tener diálogo con quienes no dialogan. No tienen derecho a sacar a empujones a la gente que quiere trabajar", finalizó Millón

El dirigente del Seom, Adrian Mirkin, en diálogo con El Tribuno de Jujuy afirmó que "levantamos la radio abierta a pedido del secretario Millón y ellos nos suspenden las reuniones, aunque ayer -por el miércoles- nos reunimos, no recibimos una respuesta a nuestros pedidos. Después de realizar una asamblea se decidió cerrar y no se tomó el edificio como se dice, la gente podía entrar y salir del mismo", dijo.