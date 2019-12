Se duplicaron los cambios de identidad de género

Durante 2019 en la provincia de Jujuy se duplicaron los casos de cambio de identidad de género.

El director del Registro Civil, Octavio Rivas, informó que durante el primer semestre de 2018 se registraron 13 casos de cambio de identidad de género y durante el primer semestre de 2019 se registraron 26.

Así, el año pasado cerró con un total de 30 casos y pese a no haberse tabulado aún las estadísticas de diciembre, el funcionario indicó que "con seguridad este año terminemos superando los 60 casos de cambio de identidad de género".

De este total, 8 casos se dieron en menores de edad, en su mayoría fueron en adolescentes de entre 13 y 18 años de edad, y 2 casos en menores de 13 años.

Tras destacar que se trata de un procedimiento que es cada vez más solicitado por los jujeños, el director del Registro Civil subrayó que se trata de un trámite muy sencillo y para nada engorroso y mucho menos para los adolescentes y mayores de edad.

Requisitos y procedimientos

Para concretar este cambio de identidad de género los interesados deberán presentar partida de nacimiento actualizada, y el DNI que se tiene hasta ese momento.

Una vez presentados estos requisitos deberán llenar un formulario, se elige el nuevo nombre si así lo requiere y el género. Una vez obtenida la resolución correspondiente se anula el DNI hasta ese momento vigente y a partir de ese momento el solicitante podrá dirigirse al Centro de Documentación Rápida (CDR) más cercano y solicitar su nuevo DNI conforme a su nueva partida de nacimiento y su nuevo género.

Para la tramitación del cambio de identidad de género en menores de edad, los mismos deberán presentarse con sus dos padres, con el abogado del niño o niña y luego toma intervención la Defensoría de Menores quien constata que se haya cumplido con los requisitos legales. Este también es un procedimiento rápido que no tarda más de 15 días.

Género no binario

Además de los cambios de nombre por vía judicial que vienen de la mano de los cambios de identidad de género, la provincia de Jujuy junto a Mendoza, Santa Fe y Río Negro

ofrecen la opción del cambio de identidad de género no binario, es decir, ni masculino ni femenino. "Las personas con género no binario pueden solicitar inscribir en el casillero "género" de su acta de nacimiento un guion" debido a que no se identifican con ninguno de los dos géneros.

El Registro Civil de la Provincia realiza una interpretación dinámica de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales y los Principios de Yogyakarta, referidos a la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género.

Confidencialidad del sexo en los DNI

El titular del Registro Civil de la Provincia, Octavio Rivas, adelantó a El Tribuno de Jujuy que “Nación va a dar la posibilidad en los documentos nacionales de identidad (DNI) de la confidencialidad del sexo. Los ciudadanos podrán elegir si quieren que figure o no el sexo en el mismo. O de lo contrario figurará conforme a la partida de nacimiento”.

Estimó que durante el primer trimestre de 2020 se podría tener novedades al respecto.

Aclaró que este trámite será de carácter voluntario al momento de hacer una renovación de DNI. “Las personas van a tener la posibilidad de elegir que figure o no el género en el DNI”.

Sobre esta próxima implementación explicó que a los fines de registros este cambio no afecta en nada ya que “a todos los ciudadanos los identificamos en función de datos biométricos, es decir a través de huellas dactilares. Por tanto el dato "género’ en el DNI no nos modifica nada”.

Remontándose a la historia de nuestro país destacó que en las partidas de nacimiento de hace muchos años atrás figuraba el color de piel, de ojos, etc. Y así como estas características se han dejado de considerar en estos documentos “es probable que el género también se deje de utilizar”, cerró.

Nacimientos doblaron a las defunciones en Jujuy

Haciendo un análisis de los datos estadísticos referidos al registro de personas en la provincia de Jujuy se pudo saber que desde enero hasta octubre de 2019 el número de nacimientos superó por poco más del doble al número de defunciones.

Según los datos registrados por la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas el número total de nacimientos de Jujuy fue 9.483 frente a las 4.106 defunciones.

Al ser Dr. Manuel Belgrano el departamento más poblado de la provincia, es allí donde se registraron las mayores cifras del año, alcanzando los 5.791 nacimientos y las 2.364 defunciones. A nivel departamental, en este caso también los nacimientos superan por más del doble a las defunciones.

El segundo departamento con mayor cantidad de nacimientos y mayor cantidad de muertes es San Pedro con 1.078 y 439, respectivamente.

Un caso a destacar es que hasta octubre de este año en el departamento Tumbaya no se registró ningún nacimiento pero sí siete muertes. En Rinconada y San Antonio sólo 1 nacimiento y en Valle Grande hubo 2 nacidos y 2 defunciones. Vale aclarar que las cifras pueden variar al momento de agregar les meses de noviembre y diciembre.