"No hay referentes exclusivos de Alberto Fernández en Jujuy"

El presidente del Partido Justicialista de Jujuy, diputado provincial Rubén Armando Rivarola, estuvo en la ciudad de Buenos Aires, donde tomó contacto con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, con el viceministro José Lepere, y con diferentes referentes del Partido, particularmente con el titular nacional José Luis Gioja.

"Se me informó que no existen en Jujuy ni referentes exclusivos ni gestores que puedan actuar en nombre del presidente de la Nación o de la vicepresidenta. Una de mis preocupaciones fue estrechar vínculos con la nueva gestión, y ponerlos al tanto de la situación en que se encuentra el partido en nuestra Provincia, donde con grandes esfuerzos, hemos logrado, como todo el mundo sabe, volver a la senda del triunfo que nunca debimos haber dejado", relató Rivarola.

"Entre las principales visitas, quiero citar mi encuentro con el presidente del Consejo Nacional del PJ, el compañero José Luis Gioja. Él ya conoce cómo trabajamos en Jujuy, y sabe perfectamente lo que nos costó armar la unidad y trabajar para darle el triunfo en la Provincia a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández. José Luis nos reiteró su apoyo y destacó que será muy importante mantener esa unidad, y bregar por acrecentar todavía más la presencia del peronismo en todos los niveles de la actividad política y social de Jujuy", agregó el presidente del PJ jujeño.

En Casa de Gobierno

Posteriormente, los presidentes del PJ nacional y jujeño, fueron invitados a Casa Rosada, donde fueron recibidos brevemente por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

"Del titular de la cartera política nacional recibimos también las felicitaciones por el desempeño electoral y por haber puesto dos bancas de diputados nacionales, los compañeros Carolina Moisés reelecta y al compañero Julio Ferreyra, quienes junto a José Luis Martiarena, sumaron el viernes sus votos para lograr la aprobación de la ley de emergencia enviada por el Ejecutivo. Posteriormente, por razones de la agenda del ministro De Pedro, quedamos en una muy cordial reunión con el viceministro del Interior, compañero José Lepere, con quien pudimos dialogar más extensamente", dijo Rivarola.

"Yo manifesté mi preocupación por la aparición de supuestos gestores y de compañeros que se arrogan la representación exclusiva de la voluntad y las decisiones del presidente de la Nación en referencia a los cargos nacionales que se deberán cubrir en nuestra Provincia. En tal sentido, el compañero Lepere me aseguró que no existen tales gestores, y que en cuanto se pueda, realizaremos en Buenos Aires, o en Jujuy, una reunión ampliada, donde podremos escuchar a las autoridades partidarias y a todos los sectores representativos del peronismo jujeño, para recién poder avanzar en cubrir la estructura nacional de cargos en la Provincia, que el gobierno de Alberto Fernández necesitará para estar cabalmente representado en Jujuy, al igual que en cada una de las provincias, especialmente, en aquellas, donde no recuperamos todavía el gobierno local", explicó el diputado Rivarola.

Finalmente, agregó: "he invitado a los compañeros De Pedro y Lepere a visitar Jujuy, e igualmente al compañero Gioja a acompañarnos en esa reunión, para darle transparencia y amplia participación a todos los sectores del PJ que han trabajado arduamente para alcanzar la victoria, algo que debe quedar reflejado en la representación nacional y que a los ojos de todos los jujeños sea también un reflejo de esa unidad que nos piden y que debemos fortalecer", concluyó el legislador peronista.