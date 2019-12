"Se puso en marcha en Argentina un modelo de justicia social"

El diputado nacional jujeño del Frente de Todos, José Luis Martiarena, expresó que "la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva recientemente sancionada por el Congreso contiene un conjunto de medidas para frenar la caída de la economía, lograr la estabilización social y económica, provocar la reactivación productiva y atender rápidamente la crisis social que afecta gravemente a más de quince millones de argentinas y argentinos".

Remarcó que "el macrismo entregó un país de rodillas, fuertemente endeudado y azotado por la desocupación, la pobreza y el hambre. Es inadmisible que haya hambre en la Argentina cuando produce alimentos para cuatrocientos millones de personas en el mundo. A pesar de que el macrismo lo niega, la Argentina vive una grave situación de Emergencia Social, Sanitaria y Económica".

Consideró Martiarena que la ley aprobada "sienta las bases de un cambio de rumbo argentino. Se deja atrás el perverso modelo de especulación financiera, endeudamiento, fuga de capitales y entrega nacional. Se lo reemplaza por un modelo nacional sustentado en el trabajo, la producción y la educación. Se trata de instaurar un orden social justo donde se premie al que trabaja, se esfuerza, estudia y no al especulador, aprovechador, estafador y usurero. El gobierno de Cambiemos posibilitó la transferencia de recursos del pueblo argentino hacia sectores concentrados de la economía, los bancos, las multinacionales y las empresas energéticas y el capitalismo de amigos del expresidente"

"El gobierno del Frente de Todos que preside Alberto Fernández hace escasos 12 días ya demostró tener gran capacidad de respuesta, ejecutividad y una gran sensibilidad social para atender prioritariamente a millones de argentinas y argentinos que sufren y esperan".

"El expresidente Macri de paseo por el extranjero monitorea a los legisladores de Cambiemos que están llevando adelante un accionar de obstaculización del Congreso Nacional y oposición salvaje, no queriendo colaborar ante la grave emergencia ni ayudando a reconstruir el país que han destruido con la implementación de políticas neoliberales que han paralizado y empobrecido a la Argentina".

"Cambiemos, en una actitud de miserabilidad política, no le permiten al presidente Alberto Fernández y a su equipo de gobierno ni siquiera disponer de los primeros 100 días que todo gobierno debe disponer en un sistema democrático. Se llenan la boca de República y son los responsables de haber paralizado este año el Congreso Nacional, no permitiendo el funcionamiento de las comisiones legislativas y la realización de sesiones. Llegaron a la intransigencia de no querer dar quórum para que puedan jurar nuestros diputados nacionales. A pesar de todas estas piedras en el camino ya estamos poniendo a la Argentina de pie y millones de humildes ya reciben ayuda y contención", finalizó.