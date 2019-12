Mediante el baile luchan contra prejuicios y barreras

Son muchas las barreras que tienen las personas con discapacidad en nuestra sociedad y que lamentablemente les impiden realizar una vida con normalidad, pero ante eso hay quienes se movilizan para romperlas y demostrar todo el potencial que tienen. Tal es el caso del grupo de ritmos adaptados Resilience Dance que a través de la música y el baile quieren hacerse oír.

El grupo Resilience Dance realiza sus prácticas en la plaza de los Inmigrantes los martes y jueves desde las 18.

Son unos 15 integrantes actualmente y esperan que se sumen más.

"El grupo surgió hace un poco más de un mes, nos hablaron para hacer una actividad inclusiva en un colegio secundario y de ahí quedó conformado el grupo. Junto con los profes tuvimos la idea de empezar un grupo de baile independiente rompiendo barreras, prejuicios y miradas", mencionó Érica Díaz, instructora de baile del grupo, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido comentó que "después de participar en numerosos eventos durante este mes, no pensamos que íbamos a tener tanto impacto social. Queremos que los chicos lo hagan público pero desde otra mirada, mediante el baile que es coordinación, que es diversión, que ellos prueben lo que son las técnicas o coreografías de baile que es lo que más le impacta a la sociedad hoy en día".

El domingo participaron de un evento en el cine teatro Select donde mostraron sus destrezas mediante una coreografía que fue muy bien aceptada por el público presente.

Además de ser recreativo, "hace que ellos entren en el mundo de la danza y compitan. En un lugar donde no había inclusión los chicos ensayan con mucha predisposición y energía. Anoche fue algo increíble, los aplausos eran interminables y no sabíamos en qué momento retirarnos porque no paraban de aplaudir", añadió.

También remarcó que "estamos muy agradecidos con los organizadores, el estudio Jujuncito, porque se tomaron la amabilidad de construir rampas para adaptarlas para nosotros. También pusieron a disposición personal para ayudar con el ascenso y descenso de los bailarines. Nos sentíamos estrellas por tanta atención hacia nosotros, fue hermoso lo que nos hicieron sentir".

Por su parte, Gustavo Znoy, uno de los bailarines, afirmó que "es muy importante esto, el baile te libera, rompe prejuicios sociales, te ayuda física y mentalmente. Te permite demostrar cosas que la sociedad piensa que nosotros no las podemos hacer. A veces cuando voy al boliche me felicitan porque salgo a bailar, te dicen que soy un ejemplo de vida o qué grande que soy por eso, nosotros somos personas y hacemos lo que todos hacen. Nosotros demostramos mucho de lo que podemos dar mediante el baile".

"Es una alegría muy grande estar acá y me hace olvidar muchas cosas. Esto me gusta mucho, antes no me animaba porque soy vergonzosa pero cuando me metí acá se me fue yendo esa vergüenza", sostuvo Eve Reina, bailarina.

"Algo que nos identifique"

En relación a la búsqueda del nombre del grupo, Camila Farfán, ideóloga del nombre y una de las bailarinas que posee la institución, expresó que "quería buscar algo que nos identifique, entonces salió esto de resiliencia porque es la capacidad que tenemos de hacerles frente a las adversidades, a la vida y a la sociedad".

Por último, manifestó que "existen muchos prejuicios y barreras sociales o arquitectónicas, por eso a través del baile también queremos demostrar que somos parte de eso y muchas otras problemáticas que nos afectan".

“Muchas capacidades y no tienen límites”

Yamil Ramos es otro de los profesores del grupo Resilience Dance y mostró su satisfacción de ser parte de esta iniciativa. “Ellos tienen muchas capacidades y ni tienen límites, pero eso la gente no lo sabe. A mí una de las chicas me llamó para que sea su pareja de baile y la verdad que estoy re contento por eso. Es una alegría inmensa”, indicó.

Asimismo, aseguró que “ellos son capaces de hacer muchas cosas, y tienen muchas ganas. Y seguramente van a incentivar a muchos otros chicos para que hagan lo mismo y se vayan sumando para que hagan ver que nada es imposible”.

Nosotros para armar las coreografías “nos sentamos en las sillas y andamos por las calles. Con eso nos damos cuenta que si uno no lo vivencia cuesta entender por todo lo que pasan. Por medio del baile ellos se hacen escuchar un poco más para poder pedir lo que necesitan como ser las rampas que tanto hacen falta en las calles. Ellos quieren mostrar sus necesidades, son personas muy capaces y amorosas, me siento identificado con ellos”, dijo.

Además, manifestó que “es una alegría muy grande y emoción ser parte de este grupo. Aprendí a no discriminar, todos somos personas y hay que ayudar. Me encanta ayudarlos y voy a seguir haciendo lo mismo”.

“Que se sumen”

El objetivo primordial es que “se sumen más chicos y vivan la experiencia. Pero no solo convocamos a personas con discapacidad sino a todos los bailarines que quieren estar. Anoche hablamos con muchos bailarines que les gustaría tener esta vivencia así que se nos ocurrió hacer un video con todos ellos”, sostuvo Erica Díaz.

Pedido de ayuda

Solicitan a las autoridades competentes colaboración con un espacio físico para que desarrollen sus prácticas ya que por el momento lo hacen en la plaza de los Inmigrantes y se les complica mucho cuando hay un mal tiempo.

Además, piden colaboración con transporte ya que a muchos de los bailarines les cuesta llegar para entrenar. Para comunicarse con ellos pueden hacerlo a través del 388- 154709696 o al 388-154461967.