Concejales de Perico ratificaron 119 pases a planta permanente

Durante la sesión ordinaria realizada en la tarde del jueves en el edifico del Concejo Deliberante de la calle 23 de Agosto, los concejales periqueños con 6 votos a favor contra 2, ratificaron el pase a planta permanente de 119 empleados del municipio local.

La decisión del intendente Demarco había generado malestar en los gremios. Y el Concejo les dio la espalda a sus decretos.

El accionar de los ediles se debe a que la semana pasada el intendente Luciano Demarco derogó las ordenanzas que habilitaban a los trabajadores en cuestión a gozar del tan ansiado beneficio.

El jueves se aprobó el pase a planta permanente y se garantiza la ordenanza de continuidad laboral y fueron rechazados los decretos del intendente.

En diálogo con El Tribuno, la concejal del PJ Claudia Gallardo dijo que "esto ya no puede vetar el intendente porque está ratificado el beneficio a los trabajadores, hoy también se aprobó los 40 que faltaban que eran de la complementaria, sucede que faltaba documentación, pero los concejales verificaron todo que estaba en orden, así que ahora son 119 los empleados que gozan del beneficio de ser planta permanente del municipio de la ciudad de Perico".

El municipio periqueño en los últimos días, vivió distintas situaciones que llevó al intendente Demarco a reunirse con los gremios, donde dijo que "nos vimos obligados a tomar estas medidas, entre ellas la derogación de las plantas permanentes, que no implican despedir al empleado municipal, sino volver inaplicables las medidas tomadas por la gestión anterior, que es de absoluta irresponsabilidad e ilegalidad, en la que ellos mismos avanzaron, a través de negociaciones que deberían haber iniciado con la nueva gestión que asumimos el pasado 10 de diciembre".

Pero los ediles de Perico sesionaron y los concejales Federico Manente (UCR), Edgardo Sosa (PJ), Claudia Gallardo (PJ), Carlos Caliva (PJ), Walter Cardozo (Edijus) y Diego Salinas (PJ) votaron a favor de la ratificación de la planta permanente, mientras que Anahí Juárez (Via) y Gloria Espinoza (Via), se manifestaron en contra. Esta última concejal que es presidente del Concejo Deliberante dijo que "no hemos acompañado porque creemos que si el Ejecutivo toma una determinación hay que analizarla bien. Con esto no quiero decir que no apoyamos al trabajador, claro que lo apoyamos, pero es injusto que mucha gente que no trabaja esté quedando ahí con el beneficio, solo por la presión de los gremios".

Finalmente, el concejal Federico Manente dijo que "también resolvimos las designaciones de algunos cargos pendientes, es decir, se dio acuerdo desde el Concejo Deliberante a los cargos propuestos por el intendente. Con respecto a la planta permanente de los empleados, desde el Concejo hemos ratificado esta decisión por los trabajadores que realmente les correspondía por cumplir con lo que dice la ley que eran los dos años de antigüedad etc. es la primera vez que el Concejo toma en serio este tema, porque nunca en la historia se trabajó como el de pedir los expedientes de la gente y a quienes no cumplían se las sacó porque Roly Ficoseco mandó 150 personas y sólo aprobamos 119".

La cuestión de los pases a planta también generó la necesidad de realizar análisis en otros municipios que cambiaron de signo político.