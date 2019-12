"De continuar el cepo el precio del dólar debería mantenerse estable"

En octubre hubo récord en la compra de dólares. ¿Cuál es la situación actual?

Pese al cepo, la demanda de la moneda estadounidense fue récord en los últimos meses, por supuesto que no se puede obviar el hecho de que había elecciones en octubre y eso siempre pasa en un país como Argentina, con tantos vaivenes políticos y económicos, era un factor de riesgo, de incertidumbre, en particular esa donde probablemente había un cambio de gobierno, no se sabía si seguía Cambiemos o si volvía el Peronismo, había mucha incertidumbre y la realidad es que eso generó una compra altísima, récord desde el último cepo de 2015. En el mes de octubre hubo un aumento muy alto de la demanda, sobre todo hasta el viernes 25 previo a las elecciones donde el cepo era "más light" y restringía la compra de dólares a 10.000. Así y todo, ya con el resultado poselectoral, sigue habiendo compra de dólares, por supuesto limitada por el nuevo cepo, pero a la vez sigue habiendo un escenario de incertidumbre. Ya se sabe quién va a ser el nuevo presidente, pero todavía hay dudas sobre ciertos aspectos, sobre ciertas medidas y posturas, que va a tomar el próximo Gobierno, lo cual genera muchas dudas y el argentino tiene mucha experiencia, lamentablemente, en lo que son las crisis, devaluaciones, pánicos e incertidumbre, de modo que el dólar sigue siendo el activo de preferencia.

¿El simple hecho de hablar de cepo hace que la gente se alarme y busque comprar dólares?

Sí, personalmente creo que sí, porque más allá del cepo en sí, siempre existe la posibilidad de que se endurezca ese cepo. Originalmente cuando pusieron la restricción de compra a 10.000 dólares un montón de gente salió a comprar, muchos vaticinando que probablemente en el futuro tal vez iba a ser más restrictivo de lo que era y ya de por sí eso genera una especie de locura, porque generalmente tiende a hacerse más extremo, más aun teniendo en cuenta que habíamos empezado con un cepo de 10.000 dólares y la realidad es que el porcentaje de gente que puede comprar ese monto por mes es mínima, así que había claros indicios que esos 10.000 dólares en algún momento, tarde o temprano, se iban a ver reducidos y la realidad es que la gente, pensando a futuro, tratando de resguardarse, busca comprar dólares. No se sabe qué va a pasar el día de mañana, pero siempre es mejor tratar de resguardar el valor de su ahorro en una moneda que es un poco más estable.

Igual, históricamente el argentino buscó comprar dólares...

La realidad es que los argentinos desafortunadamente, dadas las condiciones económicas del país, no solo de ahora, sino en las últimas décadas, no quieren tener pesos, porque pierden su valor, históricamente han perdido valor y se busca una moneda estable. Particularmente se apunta al dólar porque muchas transacciones dentro de la economía se hacen en dólares, operaciones inmobiliarias, terrenos, viviendas, y el acceso es relativamente sencillo. De hecho, hay una revolución de las agencias de cambio digitales que ofrecen mejor servicio y mejor precio, ahora las alternativas son un poco mejores y más sencillas. La pérdida de valor del peso siempre se ha dado y la realidad es que uno trata de preservar sus ahorros e ingresos de la mejor manera posible y desafortunadamente el peso no es una moneda que permita hacer eso.

¿Cómo funcionan estas agencias de cambio digital y qué beneficios aportan?

Son relativamente nuevas, es una propuesta que se empezó a utilizar en los últimos dos años y básicamente es el mismo servicio que ofrecen las agencias de cambio tradicionales y el mismo servicio que se ofrece en los bancos para el cambio de divisas, pero a través de una plataforma digital. En el caso de Buendolar, somos una agencia de cambio digital donde un cliente crea un usuario ingresando a nuestra página web con sus datos personales, foto del DNI y una foto selfie junto con su DNI para hacer una validación de identidad y una vez que se corren unas revisiones de antecedentes inhibiciones, y si el usuario está habilitado para operar en cambios, se le habilita el perfil y se permite operar, y haciendo una transferencia bancaria desde su cuenta de banco, se acredita el saldo en Buendolar, el cliente opera y retira el saldo desde su cuenta o bien puede dejar su saldo en Buendolar. Los beneficios son varios, desde que es más seguro porque no hay que manejar efectivo, sumado a que nosotros ofrecemos un solo precio tanto para la compra como para la venta, que siempre es el mejor del mercado, entre $3 y $5 más baratos. Lo que sí, cobramos una comisión del 0,5% sobre el monto de la operación y la transacción termina siendo entre 5 y 10 veces más barato que los medios e cambio tradicionales. Si hay que mencionar que para la compra aplicamos las mismas restricciones al igual que los bancos, o sea que solo se pueden comprar 200 dólares por persona, por mes.

¿Conviene más comprar dólares o depositar pesos en plazo fijo, teniendo en cuenta las altas tasas de interés que ofrecen los bancos?

La incertidumbre en general hace que se elijan las opciones más estables, más seguras, y que permitan tener mayor margen de maniobra posible. El inconveniente con los plazos fijos es que por más que la tasa sea atractiva y muy conveniente, la realidad es que, si hago un plazo fijo a un mes en esos 30 días mi plata está inmovilizada y si en el transcurso de ese tiempo hay una devaluación, por ejemplo, no hay margen de maniobra, entonces tengo que esperar que se cumpla el plazo y ahí recién disponer de mis pesos para poder tomar la decisión que quiera, pero sin haber podido reaccionar en el momento en el que era necesario. Si bien las tasas actualmente son muy atractivas, muy altas y quizás den un rendimiento interesante, pero se corre el riesgo de quedar atrapado en el plazo fijo cuando haya una buena oportunidad y se pueden perder montos considerables.

Estamos a días de la asunción del nuevo Gobierno, ¿qué expectativas hay en materia económica, cambiaria?

En su momento Alberto Fernández adelantó que con un cambio de gobierno no se soluciona ningún problema y dijo que probablemente sigamos teniendo un cepo, tal vez en algún punto flexibilizado, pero fue bien claro en ese aspecto, señalando que todavía hay muchas cosas por hacer, por resolver y sobre las cuales van a trabajar para poder sacar el cepo. Respecto a temas económicos más generales, todavía hay cierta incertidumbre, hasta hoy por lo menos no se sabe exactamente quién va a estar a cargo de la economía, lo único que sabemos es que no se va a pedir el último desembolso al FMI, de modo que hay incertidumbre todavía y habrá que esperar los próximos días para ver qué pasa. En materia cambiaria esperamos que siga todo igual, con el mismo cepo y viendo cómo evoluciona y quien queda a cargo de la economía del país.

¿De mantener el cepo, el dólar se mantendría estable?

El cepo lo que hace en esencia es reducir la demanda real de dólares, al limitar un volumen predeterminado y de seguir estando se podría suponer que continuaría en estabilidad, tal como viene sucediendo en las últimas semanas. Esto no quiere decir que el dólar paralelo no fluctúe, no aumente, la realidad es que el precio del dólar paralelo es el precio real del dólar que es donde la verdadera fuerza de la oferta y la demanda se pueden manifestar y determinar el precio de manera correcta, pero sí es cierto que de seguir existiendo el cepo no tendría por qué haber movimientos considerables en la cotización.