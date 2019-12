La justicia determinó que la Municipalidad capitalino no tiene ninguna competencia legal para realizar decomiso ni cobro a los vendedores ambulantes.

Fallo a favor de los vendedores ambulantes: no podrán decomisar su mercancía

El Superior Tribunal de Justicia determinó que la Municipalidad de San Salvador de JUjuy no tiene ninguna competencia legal para realizar decomiso ni cobro a los vendedores ambulantes. Un fallo que es más que bienvenido por los trabajadores ambulantes.

Héctor Huésped, abogado de la Asociación de Ambulantes y Feriantes de Jujuy (AFAAJ), se refirió al fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al organismo capitalino que se abstenga de realizar cualquier tipo de decomiso a vendedores ambulantes o feriantes.

Huésped explicó por qué el Superior Tribunal falló a favor de la presentación: “son decomisos ilegales, en base a normas que no existen, que no estaban publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia; ellos decían que tenían un Boletín Oficial Municipal, pero no existe”, dijo el abogado. “No existe el boletín Oficial Municipal, deben entonces abstenerse de realizar decomisos. Hay 468 familias de ambulantes que se van a beneficiar de esta medida y van a poder vender tranquilos “.

El letrado señaló que con esta medida se favorecen todos los ambulantes y feriantes que pertenecen a AFAAJ.

Además en una nota brindada, el abogado recordó el incidente que involucró a un inspector municipal, en ocasión que habría golpeado a una vendedora ambulante.