Habrá que esperar más de la cuenta para la segunda temporada de "The Witcher"

Netflix había renovado The Witcher por una segunda temporada antes incluso del estreno. Era un modus operandi habitual con algunas producciones: ya que se habían tomado tantas molestias en recrear el mundo fantástico de Andrzej Sapkowski, lo mínimo que podían hacer era confiar en la serie y dar luz verde a una segunda temporada para que el público no desconfiase del proyecto. ¿La mala noticia? Que tendremos que esperar más de lo previsto para ver los nuevos episodios.

Ya podemos descartar que vuelva en fechas similares (o sea, en diciembre de 2020) porque no veremos nada nuevo hasta 2021. Es oficial que nos esperan 52 semanas sin oler una aventura nueva de Geralt de Rivia. ¿Y por qué había pasado desapercibida esta información? Porque Netflix ya había advertido del retraso antes del estreno, cuando ni tan siquiera sabíamos si la serie sería buena o mala, y porque dieron el comunicado a través de su cuenta de Twitter.

According to the books The Witcher carries his second season on Roach. Coming 2021. pic.twitter.com/48BChOOUE1