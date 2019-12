Dictarán clases de marcha atlética

La estación veraniega siempre ofrece variadas actividades en diferentes puntos cardinales de la provincia y la marcha atlética no será la excepción en esta etapa. Para fomentar la práctica de esta disciplina se dictarán clases en las próximas semanas.

En ese contexto, Luis Reyes, quien hace un par de semanas dictó clases gratuitas en el Rim 20 para toda la comunidad jujeña, comentó como se desarrollo la misma: "Algunas personas se acercaron, uno sueña que se sumen más chicos porque cuando uno arranca algo nuevo cuesta porque para provincia no es tan habitual", sostuvo.

Por otra parte, el marchista con un buen recorrido en la disciplina, habló acerca de su preparación para los torneos que se avecinan: "En el 2020 se viene un mundial de 5m 10km 20km de marcha. Me voy a preparar en todos los aspectos para llegar de la mejor manera a esa competición".

"Para el mes de marzo, tendré otro torneo en Buenos Aires. Quiero ganar más experiencias para poder trasladárselo a la gente cuando de las clases", atinó Reyes.

Por otra parte, el atleta apunta en realizar clases de marchas recreativas para gente de cualquier edad y a su vez, darle importancia a la competitividad porque "en los Juegos Evita, Juegos Universitarios y los Nacionales no hay representantes". Las clases serán los primeros días de enero, por el momento el lugar no está confirmado ya que "se tiene que coordinar y consultar algunos espacios porque surgen eventos deportivos que no se puede posponer". El Rim 20, Ciudad Cultural o en el Parque Belgrano son las opciones. También no se descarta que estas clínicas se trasladen al interior de la provincia para que "nadie se quede marginado de este deporte".

Esta actividad requiere reforzar la parte teórica y práctica porque "de nada sirve salir a marchar sino sabes los principales fundamentos de este deporte", sostuvo y al mismo tiempo agregó que "siempre hay que mantener contacto con el suelo y nunca flexionar la rodilla, ya que estas cosas son controladas por jueces en cualquier competición". Por último, Reyes aclaró que "no hay edad para esta disciplina porque acá lo principal es que la gente se sume y practique. Esta actividad es intermedia entre trotar y correr. No es tan exigente. Esto te ayuda a bajar de peso y a fortalecer las piernas".