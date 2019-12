Hernán Casciari leerá sus cuentos esta noche en Tilcara

El escritor argentino Hernán Casciari llegará a Jujuy para ofrecer su propuesta teatral llamada "A la carta" donde relatará sus mejores cuentos y ofrecerá una modalidad en la que los espectadores eligen cuál va a contar. La cita es para hoy a las 21 en La Campana Teatral -Jujuy 737- de Tilcara. Casciari habló con El Tribuno sobre su presentación en la provincia y sobre su actualidad profesional.

Así consultado sobre la peculiar propuesta con la que arribará a Jujuy explicó: "Los interesados en ser parte de la función, al reservar la entrada en mi página web, responden una serie de preguntas, les consulto qué cuentos quieren para esa noche, en qué entonación, sí prefieren comedia o drama o más melancolía .Y con toda esa información armo un espectáculo juntamente ‘a la carta’, algo único que ocurre solo esa noche".

Luego contó que es la primera vez que sube a un escenario jujeño, "como lector de cuentos es la primera vez que voy a Jujuy pero sí fui de mochilero cuando era joven. Nunca a Tilcara pero sí a San Salvador de Jujuy", relató. Y agregó que eligió Tilcara para su presentación "porque me lo recomendaron todas las personas que pasaron por allí y después por mi vida. Así que voy con muchas ganas de hacer la función de cuentos y de conocer un lugar que todo el mundo dice que es maravilloso", señaló. Consultado sobre cómo está viviendo la experiencia de hacer teatro, expresó: "No sé si lo que hago es teatro sino que son funciones de lecturas de cuentos, no hago teatro, pero me gusta compartir mis historias con el auditorio eso me causa mucho placer". Y sobre su actualidad profesional señaló: "Sigo escribiendo y editando la revista de cultura que hago desde hace mucho años. Salgo por todo el país y por el mundo a leer mis cuentos y me gusta mucho".

Finalmente, invitó a todos los jujeños a visitar su página web hernancasciari.com, "allí encontrarán detalles de mis presentaciones en TV, mis columnas en radio, mis libros, la revista Orsai, las funciones que hago en todos lados y en ese espacio se pueden encontrar con un 80% de mi material con acceso gratuito y 20% está a la venta. Puede ser un buen regalo", concluyó.

Sobre el autor

Hernán Casciari nació en Mercedes, Buenos Aires, en 1971. Fundó la Editorial Orsai y dirige la revista del mismo nombre, que cumplirá diez años en 2020. Publicó las novelas "El pibe que arruinaba las fotos" y "Más respeto que soy tu madre"; los libros de cuentos "España decí alpiste", "El nuevo paraíso de los tontos", "Charlas con mi hemisferio derecho", "Messi es un perro" y "El mejor infarto de mi vida"; y los libros de historietas "Doce cuentos de verano" junto a Horacio Altuna y "Papelitos" junto a Gustavo Sala. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas. Hasta septiembre de 2010 fue columnista de opinión de los periódicos "El País" (España) y "La Nación" (Argentina), a los que renunció para embarcarse en proyectos propios. En 2012 empezó a leer sus cuentos en las radios Vorterix y Metro; el éxito de esas lecturas hizo que comenzara a hacerlo en auditorios, teatros y más tarde en TV (desde 2019 lee sus cuentos en Telefe Noticias). Protagonizó "Una obra en construcción", junto a personajes reales de sus cuentos; "Tragedias" con Zambayonny, "Comedias" con Fabiana Cantilo, "Nostalgias" con Cucuza, "Cuentos dibujados" con Altuna y "Criaturas salvajes" con Gustavo Sala. Recibió el Premio de Novela en la Bienal de Buenos Aires (1991), el premio Juan Rulfo (París, 1998) y el premio de la Deutsche Welle al mejor blog del mundo (Berlín, 2005).