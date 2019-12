Intervenciones urbanas en contra de las violaciones

Miles de agrupaciones feministas alrededor del mundo se unen para visibilizar, a través de una intervención urbana, la violencia machista que sufren millones de mujeres. En los últimos días, el mundo fue testigo de un importante movimiento que se generó en Chile y rápidamente se viralizó por redes sociales, llegando a cada rincón del planeta.

La creación de la canción "Un violador en tu camino", es una herramienta más que usan las mujeres en su lucha para poner fin a la violencia de género, femicidios y violaciones.

La canción apunta contra quienes consideran culpables de que la violencia contra las mujeres continúe, la policía, los jueces, el Estado y el presidente.

Jujuy no es ajena a esta problemática y por eso el Colectivo de Mujeres, que agrupa a decenas de movimientos provinciales se une una vez más para visibilizarla a través de una intervención urbana que se realizará el lunes en la plaza Belgrano.

Florencia Bustamante, integrante de la Cepa en la Multisectorial de Mujeres, explicó a El Tribuno de Jujuy el objetivo que tienen estas intervenciones urbanas que frecuentemente se exponen por las calles, plazas y diversos espacios.

"Las intervenciones urbanas son nuestra manera de visibilizar las diferentes problemáticas que nos atraviesan, en particular a las mujeres, son instrumentos de lucha que tenemos", dijo Bustamante y agregó que "el hecho de manifestarse en las calles, de esta forma, lleva a conmover a muchas personas y muchas situaciones internas que atraviesan".

Sobre la situación de las víctimas, Bustamante dijo que "el proceso de la víctima es un proceso largo, continuo y muy doloroso, que lleva todo un trabajo interno para poder salir de ese lugar, por eso es que las intervenciones sirven para eso" y resaltó que "para nosotros es una manera no solamente para visibilizar, sino también para acompañar, para decir "yo te apoyo", "no estás sola, te acompañamos, te creemos, te protegemos".

Si bien estas intervenciones urbanas han sido centro de crítica en los últimos días, la dirigente feminista destacó que "a partir de estas intervenciones, hay muchas mujeres que se animaron a denunciar, a hablar, a pedir ayuda".

Las redes sociales juegan un papel fundamental hoy en la sociedad. La viralización de los contenidos es inmediata y la canción toma cada vez más fuerza. Así miles de mujeres en todo el mundo se animan a expresarse y contar sus experiencias.

Sobre el impacto que tuvo esta acción en las redes sociales, Bustamante explicó que "comúnmente, pueden jugar tanto a favor como en contra. Creemos que tiene que jugar a favor en esta situación" y agregó que "nos dimos cuenta que hay una parte de la sociedad que no acompaña la lucha, que no está de acuerdo con nuestros pedidos, o no está en contra de la violencia de género, y que lo banaliza haciendo burla".

"Creemos que hay un doble sentido en el discurso de la gente", se quejó la joven y expuso "si hacemos una pintada en una pared está mal, pero si decidimos expresar nuestra lucha en una intervención artística también está mal, entonces hay que hacer una revisión y hacer hincapié en lo que verdaderamente está mal. Que nos maten está mal, que nos violen y que nos acosen está mal".

"La sociedad tiene que empezar a entender que hay situaciones que ya no pueden ser aceptadas, que las mujeres ya no vamos a callar, por eso le pedimos empezar a construir desde ahí", dijo efusivamente la integrante de la Cepa.

Por otra parte, las redes han colaborado con la burla permanente, de personas que desconocen la lucha o simplemente no la comparten.

Sobre esta situación, Bustamante resaltó que "tratamos siempre de proponer la empatía con las personas que pasan por estas situaciones, cuando en una intervención se habla de una violación sabemos que atrás hay muchas compañeras que han pasado por esas situaciones y que nos pueden pasar a cualquiera".

El lunes en la plaza

En Jujuy, la convocatoria es para este lunes 9 del corriente mes.

Desde las 17, los colectivos feministas se reunirán en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy.

La integrante del colectivo feminista de la provincia, Florencia Bustamante, resaltó que “el respeto es algo que se pide siempre, por sobre todas las cosas. Uno tiene que tratar de acompañar o simplemente respetar la lucha, porque el dolor, ahora lo convertimos en una expresión artística” y lamentó que “muchas veces, parece que una pared vale más que la vida de una mujer”.

Finalmente, Florencia Bustamante expresó que “queremos seguir llamando la atención, queremos sumar, construir y que las personas empiecen a visibilizar las situaciones. Hay que dejar de naturalizar el abuso y el acoso” y agregó “creemos que esta intervención va a ser una herramienta más para seguir fortaleciéndonos y poder seguir en la construcción de nuevas herramientas, para poder seguir creando redes”.