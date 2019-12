Los aumentos de los colegios confesionales

Araceli Aguirre, secretaria del Consejo de Educación Católica (CEC), en rueda de prensa, se refirió al importante incremento en las cuotas de los colegios confesionales católicos para el año 2020 que fueron acordados por los representantes legales y congregaciones de estos establecimientos.

En ese sentido, la secretaria del CEC confirmó que "nosotros desde el Consejo hemos tenido una reunión con el obispo César Daniel Fernández y los representantes legales de los colegios confesionales, y los que toman las decisiones son los representantes legales", dijo.

Agregó que "acá hemos tratado de que todos tengan más o menos el mismo criterio de que puedan hacer ahora una suba, atendiendo a las dificultades por los que todos estamos pasando como país y como provincia, y que el otro incremento lo puedan hacer más adelante".

Los detalles

Al respecto indicó que "los incrementos se pueden hacer en el orden en el que suben los salarios, pero bueno, no hubo mucha suba de salarios" reconoció, y que "de entre un 30 al 35% ha sido la suba general tanto de los colegios confesionales, tanto los colegios congregacionales como los colegios del Obispado", aclarando que "los colegios del Obispado no tienen subvención y no cobran cuota a sus alumnos o familias. Así que dependiendo de eso, de lo que ofrece el Colegio, dependiendo de la subvención que tengan los colegios, de eso han hecho las cuentas digamos así, y dependiendo de eso han subido la matrícula en cada colegio".

En cuanto a si el incremento será para el transcurso de todo el 2020 o si puede subir a mitad de año dependiendo de la inflación Aguirre indicó que "nosotros pensamos que por ejemplo hay colegios que han subido muy poquito y suponemos que en marzo o abril volverán a subir, pero todo dependerá de la inflación, porque hay colegios que tienen el 40% de subvención, otros el 70, y de eso depende, porque incluso el año pasado, colegios que tenían el 100% se les ha bajado al 70 o al 60%. Así que todo depende de eso y de lo que ofrece el colegio a su alumnado".

Se han pasado un poquito

Respecto a los colegios que han aumentado más que ese acuerdo llegando algunos hasta el 57 o 60%, admitió que "hay colegios que si se han pasado un poquito de este 35% y algunos han llegado al 45 o 50%, así que supongo que esos colegios ya el año que viene no subirán, quiero creer. Pero son colegios que como todos, ofrecen un importante servicio educativo, y que los colegios son más grandes, los gastos son más grandes, hay más docentes y se les ha bajado como decía, la subvención que solían tener. Esto involucra también a los colegios confesionales del interior".

Para concluir, debe entenderse que están cerradas las conversaciones "y así queda la situación hasta el año que viene según lo que dispuso cada colegio porque tiene su representante y sus congregaciones que son las que ordenan. Nosotros acá lo único que hemos hecho es tratar de poner criterios, pero bueno, cada colegio tiene su congregación".