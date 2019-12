Preocupación por la salud de Zulma Lobato: le sacaron un riñón y está en terapia intensiva

“Le extirparon un riñón, que era poliquístico. La operación duró muchas horas”, contó y agregó que, “dado que ella tiene HIV, su situación es delicada, ya que cualquier operación puede resultar riesgosa". Actualmente está internada en la sala de terapia intensiva de la clínica La Torre de Vicente López: “Es una paciente delicada y está aislada para protegerse de los virus intrahospitalarios”.

Aunque sigue dolorida, está bien y en los próximos días podría pasar a una sala de terapia intermedia y luego a una sala común antes de ser dada de alta. Una vez que vuelva a la casa deberá realizar una dieta estricta y tomar la medicación correspondiente.

“Ella estaba ansiosa porque la operación la venían dilatando, se suspendió una vez, tuvo que hacer varios trámites”, dijo el amigo de Zulma, que se encuentra en Mar del Plata y espera en los próximos días poder viajar a Buenos Aires para verla.

“El PAMI se hizo cargo y cubrió todo. Además ella tiene una pensión por discapacidad y estaba haciendo algunos shows”, contó Reyes. Estrella, la perrita caniche de la mediática, está por estos días al cuidado de una amiga de Zulma: “Está hace un mes allá, ella había dejado comida para tres días, pensando que volvía rápido, como cambiaron la fecha de la operación...”.

“Ahora hay que ir paso a paso, ver qué medicación le dan, si vuelve a terapia que le hacía bien. Ella seguramente después vuelva a su casa y viva sola, no con las hermanas, porque aunque es desordenada, es muy independiente y se encarga de todas sus cosas”, agregó el amigo de Lobato.

El día de la operación, Reyes había escrito en su cuenta de Facebook: “Delicado estado de salud de Zulma Lobato. Se encuentra internada en terapia intensiva luego de una operación muy delicada. Hemos vivido encuentros y desencuentros, pero sabes que en las malas siempre estoy Zulmi. Rezaremos por tu pronta recuperación. ¡Fuerza Zulmita!”.

Lobato, que en los próximos días cumplirá 62 años, fue diagnosticada con HIV en el 2016. En ese momento, dijo a Paparazzi: “Estaba muy decaída y había adelgazado como 30 kilos, estaba muy delgada. Le pedí a mi médica que me hiciera hacer un análisis de VIH porque no estaba bien, algo me estaba pasando. Al poco tiempo me dio la mala noticia”.