Intervención "un violador en tu camino", en Jujuy

Organizada por el colectivo "Ni Una Menos" de Tilcara, se llevó a cabo en la tarde de ayer en el Pucará la intervención internacional "un violador en tu camino".

Bajo un espléndido cielo azul más de 50 mujeres se convocaron entre los cerros para exigir terminar con la violencia, los asesinatos, los abusos y las violaciones. El mensaje a viva voz, que fue acompañado por el resonante sonido de las cajas a mano de las copleras, fue expandido por los aires impulsado por el viento de la zona.

El mensaje fue el denominado himno feminista, una canción grabada por el colectivo chileno "Las Tesis" que se hizo viral y consecuentemente se replicó en distintas ciudades del mundo.

Hoy, en la ciudad capital

La intervención en San Salvador de Jujuy se llevará a cabo hoy, a partir de las 17, sobre calle San Martín frente a la Casa de Gobierno. Esta performance se pronuncia en contra de la violencia machista, en contra de los femicidas, golpeadores, violadores y pedófilos que están aún libres e impunes.

En la ciudad capital la convocatoria es de Mujeres y disidencias de Jujuy autoconvocadas, quienes indicaron que la vestimenta es libre y las que deseen pueden llevar una venda para los ojos, en lo posible negra o bien un antifaz.

Para la intervención denominada también "la culpa no es mía" que se realizará hoy en la ciudad capital se hicieron algunas modificaciones en la coreografía original y se cambió un término en la letra de la canción y se agregó un breve párrafo.

Himno feminista para capital

"El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves.

Es feminicidio, impunidad para el asesino. Es la desaparición, es la violencia.

Y la culpa no era mía. Ni dónde estaba. Ni como vestía (4 veces).

El violador eres tú (2 veces).

Es la yuta (por "son los pacos"), los jueces, el Estado, el presidente.

(...)

El Estado opresor es un macho violador.

El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas (agregaron)".