Zapla está al borde del abismo. No hay exageración ni mucho menos, el "merengue" está con la soga al cuello y en Palpalá los murmullos pasaron a ser impotencia en algunos casos y en otros lamento o resignación tras el empate 1 a 1 ante San Martín de Formosa en el "Emilio Fabrizzi" en la 2º fecha de la reválida del Federal A.

Quedan 6 fechas, 6 finales, 18 puntos en juego sin margen de error para un "merengue" con 13 puntos -mañana a las 19 con Cartello y Santillán que cumplieron respectivas sanciones viaja a Misiones y el miércoles jugará a las 21.30 contra Crucero del Norte-, pero el panorama es poco alentador ya que de 6 disputados sólo logró 1 que es lo más preocupante porque sigue penúltimo en la Zona 4 y en la tabla general. Encima ganó Juventud 1 a 0 sobre Crucero. De todas formas el optimismo está vigente sobre un descenso latente. Sin embargo, esa luz de esperanza se mantendrá si mejoran los resultados finales, caso contrario se diluirá. Entonces jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas de Zapla deben ser plenamente conscientes que hoy el punto no vale, es la cruel realidad, porque jugó de local y ante un rival que a priori estaba en igualdad de condiciones por similares campañas, la falta de recambios, sin un presupuesto alto, pero la diferencia que más resalta es que es un club debutante y con un experimentado DT como Ragusa que le impregnó la capacidad de reacción porque en su ambición por quedarse sumó 4 de los 6 puntos disputados. Y eso el equipo de Saucedo parece no entenderlo porque se puso en ventaja con un gol en contra de Bejarano, cuando lo pudo liquidar no lo hizo y cuando debió pausarlo no surgieron las variantes adecuadas como en la "franja" y encima jugó al ritmo del rival que estaba en desventaja y sólo aprovechó la más clara que tuvo con Antúnez. Por ello debe asimilarse que este punto en casa lo puede condenar a descender antes de lo previsto y llegar sin chances hasta la fecha 10 donde quedará libre.

La igualdad fue más una derrota porque se perdieron 2 puntos vitales en la lucha por la permanencia. Lo preocupante es que San Martín sin argumentos, sin ser lúcido, ni teniendo un patrón de juego se llevó un punto de oro y algo similar pasó en la derrota con Gimnasia y Tiro cuando en Salta no hizo un gran partido pero gracias a un nuevo error defensivo con complicidad del arquero, similar al del último viernes, lo dejó con la manos vacías. Ser optimista es una buena opción, pero hay que reflejarla con triunfos en cancha porque sino sólo será una sensación. Los resultados mandan y los merecimientos lamentablemente aquí, no sirven de nada.