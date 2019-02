Quedó solucionada cobertura para pacientes en diálisis

Serán reubicados nueve de un centro que no renovó convenio con Salud. Esperan igual medida otros 16.

Leonardo Osvaldo Abán, integrante de la Asociación "Jujuy Da Vida" de personas trasplantadas y en diálisis de la provincia de Jujuy, informó que fue solucionado el conflicto para la reubicación total de los pacientes que habrían quedado fuera del sistema al no renovar el acuerdo dos de las clínicas que ofrecen el servicio de diálisis, con el Ministerio de Salud de la Provincia.

En provincias como Jujuy y Salta, la mayoría de los pacientes que ingresa a diálisis tiene menos de 58 años. En las del sur, 63.

Al respecto, Abán explicó que "el tema se ha solucionado y serán reubicados la totalidad de los pacientes del Centro Modelo que no firmó un nuevo convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia. Cabe recordar que se trata de nueve pacientes que habían quedado sin prestación".

"Así también -agregó- se está buscando alguna solución con las autoridades ministeriales por los dieciséis pacientes del centro de diálisis Diaverum que también hay que reubicar porque todavía están en tratativas, aunque los pacientes quieren quedarse allí, y que el centro firme el convenio".

Asimismo, Abán dijo que "los pacientes se fueron satisfechos cuando (Agustín) Labarta (secretario de Coordinación del Ministerio de Salud) dio las garantías de que iban a tener un buen servicio de diálisis y que serán reubicados, ya que a partir de mañana lunes comenzarán a ir a las nuevas clínicas".

Cabe apuntar que el problema se suscitó porque hubo un cambio dentro de los convenios de las clínicas con el Ministerio de Salud, en la que dos de ellas, prestadoras del servicio de diálisis, no habían firmado el nuevo convenio y había pacientes que se tenían que cambiar a otras que sí lo habían acordado.

El integrante de la Asociación "Jujuy Da Vida" indicó que "el malestar de los pacientes fue que no se les avisó con tiempo, ya que el convenio feneció el viernes último, y se les avisó el jueves, llamando a cada uno pero sin llegar a informarles a todos porque no tenían los teléfonos de todos. Otro tema fue que los pacientes no se querían ir de ese centro de diálisis, por una cuestión de costumbre, ya que están hace más de quince o veinte años y manifestaban que los médicos ya estaban al tanto de sus problemas".

Señaló Abán, además, que "tenemos pacientes que están en sillas de ruedas o son no videntes y dependen mucho de un familiar, y ese cambio brusco hace que se le desorganice todo porque ellos necesitan estar con alguien que esté encargado de ellos, y más que nada una incertidumbre porque nadie les había informado de parte del Ministerio de Salud cuáles eran los pasos a seguir y a que clínica iban a ir".

"En ese marco de situación, se armó como una confusión entre ellos ya que sin diálisis no se puede vivir, lo que había provocado todo este malestar y por eso nos reunimos el viernes último en plaza Belgrano, donde se hizo una nota para presentarla en el Ministerio de Salud. La llevamos y en esa cartera, nos hicieron hablar con el licenciado Orrillo, quien les comentó algunas de las cuestiones a las que se debían esos cambios. Luego, pasamos a dialogar con el doctor Agustín Labarta, quien nos explicó los términos del nuevo convenio, y que hay un recorte presupuestario de esos pacientes que pertenecen al plan Incluir, y las provincias se tendrían que hacer cargo, porque la Nación les envía determinada cantidad de dinero para que se cubra la diálisis de estos pacientes, y lo que faltaría lo tiene que poner la Provincia".

El referente de la entidad apuntó que "son veinticinco pacientes que pertenecen a las dos clínicas que no habían firmado el convenio, porque aparte tenían una reducción del 15% por tres meses nada más, entonces hablamos con las clínicas y ellas no querían firmar".

Funcionario garantiz un buen servicio

Abán dijo que Labarta “nos informó también que una de las clínicas ya estaba a punto de firmar y solamente había quedado una sola que decidió no hacerlo. De la clínica que falta son dieciséis pacientes, que seguramente serán atendidos en otro centro”.

El referente de “Jujuy Da Vida” dijo que el funcionario del Ministerio de Salud les garantizó a los pacientes que pasarán a ser atendidos en otra clínica, que “tendrán un mejor servicio de diálisis, porque ese también era el temor de los pacientes porque se había hablado de recortes y los dueños de las clínicas decían que no cerraban los números y que la diálisis sería de menor calidad. Labarta nos dio la garantía de que el servicio será mejor o igual al que estaban recibiendo, y que cualquier inconveniente nos acerquemos hasta él y les hagamos llegar nuestras inquietudes por todo lo que ellos ven que estaba faltando”, finalizó diciendo Leonardo Osvaldo Abán.