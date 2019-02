Hello Kitty vuelve a la pantalla chica

Uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop y que más marketing genera más allá de su ausencia en medios de comunicación, volverá a la TV en 2021. Se trata de la pequeña "Hello Kitty", la serie animada japonesa.

De acuerdo a Anime News Network, el estudio de animación francés, Monello Productions y Sanrio han anunciado que desarrollarán este proyecto que se titulará The World of Hello Kitty. Éste tendrá un total de 52 episodios, cada uno durará 11 minutos y se estrenará durante el primer cuarto de 2021.

Incluso, el espectáculo animado ya tiene sinopsis.

The World of Hello Kitty presentará al famoso personaje titular junto con sus amigos del universo de Sanrio mientras intentan vivir en armonía en su no tan silencioso vecindario. Los amigos de Kitty son muy diferentes y cada uno tiene sus pequeñas peculiaridades, por lo que su comunidad a menudo se pone a prueba. Pero al final del día, ella siempre los vuelve a juntar porque los acepta por lo que son.

Kids First será la empresa encargada de la distribución fuera de Asia. Por otro lado, Sanrio está planeando una película de esta franquicia que se presentará este año.