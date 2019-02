Racing debuta hoy en Brasil ante Corinthians

Racing Club, sin Ricardo Centurión entre los jugadores que viajaron a Brasil, visitará hoy a Corinthians, por la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

El encuentro se jugará en el estadio Arena Corinthians de San Pablo, desde las 20.30, con transmisión de Espn 2 y DirecTV Sports, y el arbitraje del peruano Víctor Carrillo.

El entrenador, Eduardo Coudet, separó del plantel profesional el pasado lunes al delantero Ricardo Centurión, por sus gestos agresivos contra el entrenador.

El domingo pasado, cuando la "academia" perdió ante River (2-0) en el "Monumental" por la Superliga del fútbol, el exdelantero de Boca lo empujó cuando le tocó ingresar desde el banco de suplentes y con el resultado adverso.

La sumatoria de las inconductas de Centurión llevaron al director técnico, apoyado por la dirigencia y el director deportivo, Diego Milito, a bajarlo a la reserva, división con la cual entrena desde el martes.

Para el cruce con Corinthtians, y con la cabeza puesta en la pelea por el título de la Superliga, torneo que lidera junto con Defensa y Justicia, ambos con 42 puntos, Racing presentará una formación con una mezcla entre habituales titulares y suplentes.

Las dudas planteadas por el "Chacho" Coudet pasan por Iván Pillud y el chileno Eugenio Mena para cubrir uno de los laterales, mientras que en la delantera, como último punta, pelean por un lugar Jonathan Cristaldo y Darío Cvitanich.

Por su parte, el "timao" atraviesa un muy mal momento en el torneo Paulista, en el que viene de perder contra Novorizontino, un equipo de la Serie D local, y su entrenador Fabio Carille llega muy cuestionado.

De hecho, la continuidad de Carille en su cargo dependerá en gran parte de la resolución de la serie contra Racing. Por eso, el entrenador pondrá lo mejor que tiene a disposición.

Las posibles formaciones son las siguientes.

Corinthians: Cassio; Fagner, Manoel, Henrique, Carlos Augusto; Ralf, Ramiro, Sornoza, Jadson, Vagner Love; Gustavo. DT: Fabio Carille.

Racing: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Alejandro Donatti, Leonardo Sigali, Pillud o Mena; Augusto Solari, Marcelo Díaz, Nery Domínguez, Gastón Fernández; Andrés Ríos, Cvitanich o Cristaldo. DT: Eduardo Coudet.

"No juegan más"

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, confirmó ayer que el entrenador del equipo, Eduardo Coudet, le comunicó luego del partido ante River Plate que Ricardo Centurión "no jugará más‘.

"Cuando terminó el partido me comunicó a mí que no iba a jugar más con él", reveló Blanco, quien, en cambio, prefirió no ser tan drástico. "Yo creo que hay que esperar y tomarse un tiempo. Hoy no es prioridad el tema Centurión. Recién el martes, después de estos dos partidos, analizaremos su situación", agregó Blanco en referencia a los compromisos que se vienen.