Comenzaron a reparar pérdida de agua

Este miércoles, la empresa Agua Potable comenzó con los trabajos de excavación para reparar la perdida de agua que mantenía preocupados a los vecinos de la prolongación 25 de mayo de la nueva ciudad en San Pedro. El Tribuno de Jujuy dialogó con Gustavo Jure, encargado de la Unidad operativa Nº 7, quien brindó detalles del trabajo. En principio dijo que ésta es una pérdida que se ha incrementado antes del inicio del verano. Es una cañería que viene del pozo Santa Cruz que abastece la cisterna que se encuentra en el sector de Alto Ceballos, en barrio La Merced. Los trabajos no se realizaron antes, explicó, porque querían dejar la época de verano, donde hay una gran demanda de agua en la ciudad. Iniciar la obra habría implicado cortar el suministro de agua para poder trabajar y dejar sin servicio a un gran sector de San Pedro.

Otras de las complicaciones es que esta cañería pasa por debajo de las vías del ferrocarril y de un canal de riego a una profundidad cercana a los 4 metros. "Este tipo de reparaciones lleva tiempo, solo esperamos que la perdida no se encuentre justo debajo de las vías, ya que eso si representaría una complicación para continuar con el trabajo", explicó.

A pesar de ello, personal de Agua Potable ya comenzó con las tareas de excavación buscando el caño para poder hallar el lugar de la pérdida. En este sentido Jure manifestó que "hemos cavado casi tres metros durante la mañana y todavía no pudimos encontrar el caño. No queremos perjudicar a ningún vecino, pero si el trabajo se complica tendremos que ir rompiendo un poco más la vereda y la calle para poder meter las maquinas y continuar con la excavación". "Que no hayamos intervenido antes no era algo que tenga que ver con falta de interés de la empresa, sino que este era un trabajo que debía hacerse con una buena planificación. Por lo complicado de la ubicación del acueducto, la cercanía con la vía, casas y comercios casi por encima de la cañería", advirtió. Anheló "poder solucionar este problema a la mayor brevedad posible, de manera de seguir brindando el buen servicio que se viene prestando en San Pedro de Jujuy, en materia de provisión de agua potable".