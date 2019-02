"El próximo gobierno tiene que renegociar el acuerdo con FMI"

El precandidato dijo que de ser electo, hará lo necesario para no perjudicar el crecimiento económico del país.

El precandidato presidencial y titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, aseguró ayer que si el 10 de diciembre del 2019 asume las riendas del país una fuerza política "de signo distinto" al de Cambiemos, deberá "renegociar las condiciones en las que se firmaron el acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Agustín Rossi es titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ y candidato presidencial.

En diálogo con radio Futurock, el dirigente kirchnerista se pronunció a favor de "renegociar los vencimientos de deuda de manera tal que no afecten las posibilidades de crecimiento económico de nuestro país".

"Argentina va a resolver sus problemas si crece económicamente.

Si profundiza el ajuste, va a ahondar su problema", explicó.

En este sentido, Rossi valoró que la delegación del FMI le haya solicitado una reunión al diputado nacional y exministro de Economía Axel Kicillof para conocer la mirada económica de Unidad Ciudadana respecto de las obligaciones financieras contraídas con el organismo internacional de crédito por parte del Gobierno de Mauricio Macri.

"No me parece sorpresivo que Axel se reúna con los miembros del FMI. Axel mismo participó de las asambleas anuales del FMI ya que el país es socio del FMI. Que la delegación del Fondo pida una reunión con quien ha sido el último ministro de Economía del Gobierno anterior me parece absolutamente razonable. Es provechoso para el FMI tener la mirada de Axel cuando el Gobierno impidió que el acuerdo con el FMI se debata en el Congreso de la Nación", argumentó.

Por otra parte, el santafesino explicó las razones por las cuales declinó a la invitación de Macri para participar del viaje oficial a India y Qatar.

"Yo no tenía previsto ausentarme de la Argentina esta semana. No era un viaje corto, era un viaje largo y tenía que desarmar varias cosas. Me sorprendió porque hasta esta invitación cada vez que se invitaba a sectores de la oposición nunca se invitaba al FpV a pesar de ser el bloque opositor más importante", indicó.

No obstante, dejó abierta la puerta a participar de otra gira oficial: "Obviamente que si mañana aparece otra invitación la analizaré, veré la oportunidad y la conveniencia".