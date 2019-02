Las mujeres encabezan la tasa de suicidio en Jujuy

Un 60% de los casos son protagonizados por mujeres, mientras que el 40% por varones y se dan por múltiples causas.La edad de mayor incidencia es de 15 a 19 años. Desde el Same se realizan entre 4 y 6 intervenciones por día.

Según datos de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la cartera sanitaria provincial, en el último año, Jujuy dejó de estar entre las primeras provincias con mayor tasa de suicidio, logrando reducir considerablemente las cifras. Estos datos fueron procesados por el Observatorio Provincial de Salud Mental, el cual además arrojó otros datos relevantes como las edades de mayor incidencia, que rondan entre los 15 y 19 años de edad, como así también que el 60% de los casos son consumados por mujeres.

En los últimos años, Jujuy encabezaba la lista de provincias argentinas con mayor tasa de suicidio. En 2017 la tasa era de 15 puntos, cuando la media nacional era de 12. Tras una serie de acciones que comenzaron a aplicarse, y que se habrían profundizado con la implementación del Plan Estratégico de Salud, en 2018 se logró bajar considerablemente la tasa de suicidio a 10.2, alejándose de la media nacional con casi 2 puntos por debajo, poco más de 4 puntos menos en relación al año anterior, lo que representa 32% menos de casos en Jujuy.

Así lo confirmó el secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia, José Manzur, quien destacó las numerosas acciones que se concretaron desde la cartera sanitaria a fin de reducir los índices de suicidio.

En este sentido, hizo hincapié en el incremento de las consultas en materia de salud mental, las cuales crecieron "gracias al refuerzo que se hizo de las guardias de psicólogos y psiquiatras en distintas áreas". Según detalló, dentro de todo el servicio de Salud Mental, en 2017 se realizaron 71 mil consultas y en 2018 llegaron a 103 mil y solamente en el servicio de Same Salud Mental, las consultas anuales crecieron de 284 en 2017 a 339 en 2018 y ese mismo servicio realizó un total de 1.380 intervenciones, es decir entre 4 y 6 por día, de los cuales el 50% fueron por intentos de suicidio, el resto por otras problemáticas.

Otro dato significativo, es que la mayoría de los casos son protagonizados por mujeres, en un 60%, mientras que los hombres en un 40%. "De noviembre de 2017 a octubre de 2018 se registraron 377 intentos de suicidios, de los cuales 212 fueron de mujeres, 161 de hombre y los 4 restantes no se registraron", dijo Manzur.

Según los datos relevados, en Jujuy el mayor porcentaje de intentos de suicidio se da entre los 15 y 29 años de edad, siendo los más propensos los adolescente de entre 15 y 19 años.

Manzur explicó también que las causales que movilizan a una persona a tomar esta decisión son múltiples y varían según la edad. "En adolescentes, en general tiene que ver con la combinación de situaciones propias de esa franja etaria, sumado a la impulsividad en la que no se miden las consecuencias. Generalmente tienen que ver con problemas intrafamiliares, de pareja, y casos de bullying. En edades más avanzadas en muchos casos se presentan trastornos depresivos asociados a situaciones de pareja, laborales, económica en algunos casos aunque no es determinante, en general es multicausal".

Dentro de la provincia, la mayor cantidad de suicidios consumados se registra en la Puna, le sigue el Centro de la provincia, Valles y Ramal. "Si bien la mayor prevalencia se da en la Puna, no significa que haya mayor cantidad de casos, sino que la región encabeza la lista por la relación entre la cantidad de episodios y la densidad poblacional", sostuvo el secretario.

“La reactivación de las guardias y la descentralización de los profesionales fue clave"

JOSÉ MANZUR / EL SECRETARIO DE SALUD MENTAL DETALLÓ LAS ESTRATEGIAS APLICADAS.

Para lograr la disminución de la tasa de suicidio en la provincia, desde el Ministerio de Salud se diagramaron diversas acciones. Una de las más relevantes fue la puesta en marcha del Plan Estratégico de Salud, gracias al cual se reactivó la guardia de Salud Mental del hospital “San Roque”, la que no funcionaba ya que había dificultades con el recurso humano, por lo que se decidió trasladarla al hospital Gallardo de Palpalá, y ponerla en funcionamiento a través de un acuerdo alcanzado con la Sociedad de Psiquiatría. “Esto fue muy importante porque la guardia comenzó a funcionar con psiquiatras y psicólogos las 24 horas, los 365 días, lo cual nos permite garantizar la atención en cualquier momento”, sostuvo José Manzur.

Otras de las acciones que se apuntalaron fue la incorporación de psicólogos a la guardia del Same, lo que convirtió a Jujuy en la única provincia con ese servicio.

También se puso en marcha un programa de psicólogos itinerantes, lo cual ayudó a descentralizar la atención por cuanto la mayoría de estos profesionales, especialmente los psiquiatras, brindaban atención en la capital. “La idea fue que los profesionales salgan de San Salvador y puedan hacer las consultas de psiquiatría y psicología en distintos puntos de la provincia”, sostuvo.

Además, se llevó a cabo un trabajo de capacitación con herramientas de psicología para la detección precoz de indicadores de suicidio y otras patologías de salud mental, entre otras intervenciones que se concretaron de la mano de los agentes sanitarios para llegar al primer nivel de atención.

Conocer las cifras para delinear las acciones

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, por año se registran cerca de 800 mil casos de suicidios en el mundo.

Se trata de la segunda causa principal de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad, grupo etario de mayor incidencia.

Si bien se trata de un fenómeno global, el 79% de los episodios se produce en países de ingresos bajos y medianos.

Actualmente Jujuy cuenta con un sistema de guardia permanente en el hospital Gallardo de Palpalá, donde se atiende las 24 horas.

Jujuy es la única provincia que cuenta con psicólogos en el Same, quienes realizan intervenciones inmediatas a través de la línea 107.

La Fundación Vida brinda asistencia y realiza acciones de prevención del suicidio. Su línea telefónica de contacto es 0800-888-2558.

A partir de la creación del Observatorio Provincial de Salud Mental, en el año 2016, se logró iniciar una base de datos que permite evaluar la situación de la provincia en torno a las distintas problemáticas de salud mental, estudiar las acciones necesarias y a la vez direccionar las intervenciones a fin de mejorar la prestación del servicio y disminuir los casos vinculados a esta áreas de la salud.

Anteriormente no se contaba con indicadores, por lo que “se trabajaba a ciegas” explicó Manzur, dando cuanta de la importancia que tuvo la implementación de este organismo para la intervención del Estado.

“El Observatorio nos permite día a día llevar un registro de toda la información, por ejemplo tener referenciado la disponibilidad de camas que tenemos en los hospitales para Salud Mental, además nos permite que Same nos informe diariamente la cantidad de intentos de suicidio, la cantidad de intervenciones y dónde fueron referenciados los casos, entre otros datos fundamentales para poder luego hacer un seguimiento de cada caso”, explicó Manzur.

Asimismo, remarcó que desde el Observatorio se hicieron encuestas relacionadas a estudios epidemiológicos que se realizaron junto con Nación, específicamente vinculadas al consumo de sustancias y otros indicadores, y se concretaron estudios propios de las provincias.

Cifras mundiales

Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial preocupan los altos índices de suicidio, una tendencia que va en ascenso.

El organismo advierte que cerca de 800 mil personas se suicidan cada año, siendo esta la segunda causa de muerte entre los adolescentes.

Cómo actuar y a dónde acudir

Una de las formas más rápidas de tomar intervención ante un potencial caso de suicidio es mediante la comunicación telefónica con Same a través de la línea 107, donde se puede dar cuenta de la situación y recibir asesoramiento profesional. “Puede comunicarse directamente la persona cuando no se siente bien, o bien algún familiar, amigo, conocido incluso algún vecino que vio alguna situación que amerita una intervención”, explicó el secretario de Salud Mental.

En principio son asesorados por los operadores del servicio, que están preparados para hacerlo, y sino directamente son derivadas con los profesionales. “Automáticamente se activa todo el circuito; el psicólogo con los enfermeros van hasta el domicilio y hacen su intervención. Evalúan si hay una situación de riesgo o no y según eso se actúa”, manifestó.

También se puede acceder a los distintos dispositivos desplegados en la provincia como las guardias de salud mental de los hospitales. “Todos los hospitales cuentan con el servicio de Salud Mental, de modo que también se pueden dirigir hasta ahí” dijo a la vez que remarcó que hay un Comité de Prevención, Asistencia y Posvención de Suicidio, integrado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Educación de Seguridad, algunas ongs, entre ellas la Fundación Vida (teléfono 0800-888-2558) y Fundación “Alas de Águila” (teléfono 422- 2883).