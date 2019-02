Talleres se mide hoy con Palestino

Talleres de Córdoba buscará hoy una diferencia significativa en el resultado cuando reciba a Palestino de Chile en la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores por un lugar en el grupo A. El encuentro se realizará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba a partir de las 19.15, será controlado por el venezolano Alexis Herrera y será transmitido por Fox Sports.

El equipo cordobés vive exultante su presente copero que lo tiene a un paso del ingreso al grupo A de la Copa Libertadores, con River Plate, el último campeón a la cabeza.

El éxito histórico ante San Pablo de Brasil, con la victoria 2-0 en Córdoba y el empate sin goles en el Morumbí, fortaleció el objetivo de la ‘T‘. La expectativa en la capital cordobesa es inmensa, especialmente en el hincha de Talleres, con más de 25 mil tickets vendidos, a la espera del cartel “entradas agotadas” en las horas previas al partido para apoyar al equipo y hacerle sentir presión al visitante.

“Somos concientes de la responsabilidad. No sé si somos candidatos contra Palestino porque hay igualdad de condiciones. Ellos pasaron en las mismas condiciones que nosotros frente a un gran equipo como Independiente de Medellín”, manifestó el entrenador Juan Pablo Vojvoda.

Talleres no podrá contar con el defensor Leonel Godoy quien sufrió la fractura del tobillo izquierdo y estará tres meses inactivo.

El lugar de Godoy sería ocupado por Leonel Rivas quien fue parte de la primera práctica de fútbol de la semana con vistas al duelo ante Palestino.

La inclusión de Rivas modificaría el sistema táctico de Vojvoda quien apuntaría a una línea de tres en el fondo.

Vojvoda preservó algunos futbolistas el domingo pasado en el empate sin goles ante Huracán en Córdoba por la fecha 19 de la Superliga que retornarán al equipo para el duelo copero.

Palestino, dirigido por el ex delantero de Boca y Colo Colo, Ivo Basay, mantuvo la base del plantel que ganó la Copa Chile 2018 y eliminó por penales a Independiente Medellín de Colombia para enfrentarse a Talleres.

La vuelta a la liga chilena aparejó la derrota ante Unión La Calera por 2 a 0, pero con la mente puesta en el choque ante los cordobeses con la gran oportunidad de integrar una nueva fase de grupos del máximo certamen continental.

El plantel de Palestino, en su quinta participación en Copa Libertadores, cuenta con los argentinos Agustín Farías, ex Banfield y Nueva Chicago; Julián Fernández, ex Olimpo y All Boys; y Lucas Passerini, exTigre y Quilmes.