Zapla ganó e invita a soñar con la permanencia

Si miramos la tabla del descenso, la victoria de Zapla ante Juventud Antoniana suma seis puntos, un envión anímico con aires de esperanza y la ilusión de quedarse en la categoría.

El "merengue" tendrá fecha libre, pero deberá prender velas a más de un santo para que los resultados lo favorezcan, y eso significa que Juventud pierda con Gimnasia y Tiro y Crucero le gane a San Martín de Formosa. Sin embargo, también debe esperar por otros resultados, como el de los clubes que se encuentran peleando en la tabla general.

Pero la ilusión de sostener la categoría se basa en el buen juego desplegado ante el "santo" que terminó con los tres puntos. "Jugamos bien, fuimos justo ganadores, hicimos un lindo gol, una jugada combinada, pudimos haber ampliado el marcador ante un rival que juega bien, es durísimo", manifestó Roberto Saucedo, técnico de Zapla.

El técnico palpaleño se fue "muy conforme, tenemos que seguir mejorando en algunos aspectos pero jugamos con mucha hombría, con mucha personalidad y sobre todo se animaron a jugar al fútbol, tuvimos un muy buen funcionamiento", opinó.

Sin embargo Altos Hornos Zapla aún está en zona de descenso "no respiramos, tenemos que seguir, debemos ganarle al próximo rival y al que venga, me parece que este es un equipo que juega muy bien, no merece estar sufriendo tanto", sostuvo. Pero Saucedo sueña, se ilusiona "siempre soñamos, de hecho soy un solador, sueño que mi equipo juegue cada vez mejor y lo hicieron, cuando Antoniana quiso salir a jugar nosotros sostuvimos ese marcador jugando al fútbol no pegándole para arriba", puntualizó al tiempo que remarcó "el envión anímico de la victoria será importante, ahora a esperar resultados y entrenarnos el doble pensando en Gimnasia y Tiro".

Saucedo, elogió a sus jugadores "es producto del gran esfuerzo de los jugadores que hacen el trabajo todos los días, tratamos de estar en todos los detalles para darle todas las herramientas a los chicos para que se puedan desenvolver de la mejor manera", explicó.

Zapla fue un equipo solidario, con mucha actitud, tenencia de balón "tratamos de mantenerlo con una fuerte tenencia de pelota, siempre tratamos de manejar el balón, algunas veces se da, otras no", finalizó Roberto Saucedo.

Posiciones zona D

Equipos J G E P Pts

Crucero 19 8 3 8 27

Gimnasia 19 6 5 8 23

Juventud 19 2 11 6 17

Zapla 20 4 4 12 16

S. Martín 19 3 6 10 15

Posiciones general

Equipos J G E P Pts

Las Parejas 19 5 9 5 24

Cipolletti 19 5 8 6 23

J. Unida (G) 20 5 8 7 23

Gimnasia 19 6 5 8 23

J. Unida (SL) 19 4 9 6 21

Ferro (GP) 18 5 5 8 20

Douglas Haig 19 3 11 5 20

Sp. Belgrano 19 4 8 7 20

Racing (C) (xx) 19 5 4 10 19

San Lorenzo (A) (x) 19 4 7 8 19

A. Paraná (x) 19 3 10 6 19

Dep. Roca (xx) 18 3 8 7 17

Juventud (xx) 19 2 11 6 17

A. H. Zapla (xx) 20 4 4 12 16

San Martín (F) (x) 19 3 6 10 15

Indep. (N) (x) 19 1 8 10 11

(x) Descienden por ser últimos en su grupo

(xx) Descenden por estar entre los cuatro últimos puestos en la general