La familia reclama justicia por la muerte del anciano

EL HIJO DE ALFONSO EN REPRESENTACIÓN DE LA FAMILIA PIDE JUSTICIA.

PERICO (Corresponsal).Pasaron varios días de aquella trágica jornada, donde fuera atropellado por una moto, don Alfonso Barrios en esta ciudad. Hombre que luego de luchar varias horas por su vida, falleció. Su familia pide justicia, ya que el autor del siniestro fue un joven en estado de ebriedad.

Jaime Barrios es el hijo de don Alfonso, el abuelo que muriera tristemente en el siniestro vial, él y su familia inundados en dolor y con lágrimas en los ojos, piden justicia por el abuelo, ya que a las 48 horas del siniestro el joven de 21 años, fue liberado y está acusado de "homicidio culposo".

Jaime Barrios dijo: "mi papá salió a comprar pan, a los cinco minutos me avisan que los habían atropellado, fui y vi a mi papá estaba tirado y el chico estaba drogado, borracho, lo detuvieron unos muchachos y la inspectora de tránsito, hasta que vino la policía, se lo llevaron pero solo lo tuvieron unas horas, me dijeron que esa causa no tiene pena, por eso lo dejaron libre, ahora pondré un abogado pidiendo justicia".

Además Barrios agregó: "ese chico está libre, por mi viejo, mis hijos, voy a pedir por justicia, mi madre ya es mayor, quedó viuda y ella dice que Dios verá y hará justicia, pero yo voy a acudir a un abogado, tengo los papeles de que acreditan de que mi padre murió a raíz del accidente. Mi padre era un hombre sano, él iba hasta el médico solo y un día vino esta persona y lo mató, Dios dirá, yo haré lo que pueda por hacer justicia"

El pasado domingo 10 de febrero a las 11 de la mañana, don Alfonso Alberto Barrios de 86 años, salió a la calle a comprar en el barrio El Progreso de Perico, fue entonces cuando entre las calles Líbano y Bolivia fue embestido por un joven motociclista, luego fue asistido por el Same y posteriormente atendido en los hospitales de Perico y en el "Soria" de la capital, donde a las pocas horas falleció.

El octogenario murió a causa de una hemorragia intracerebral, por un fuerte golpe en la zona de la nuca, ya que la violencia de la colisión hizo que Barrios cayera con muy mala fortuna en el asfalto, golpeando la zona craneal, quedando con pérdida de conocimiento y de mucha sangre. Lo grave de esta situación es que el conductor de la moto estaba en estado de ebriedad, quedó detenido pero a las horas fue liberado, por disposición de la fiscalía.