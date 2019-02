Gimnasia iría con una variante ante Olimpo el domingo

Gimnasia y Esgrima ensayó en el "23 de Agosto" pensando en el duelo del domingo desde las 17 ante Olimpo de Bahía Blanca.

Con la premisa de ganar para hacer valer los tres puntos cosechados en casa, Federico Freire resaltó que se trata "de una final más, es un partido demasiado importante, sabemos lo que nos jugamos, sabemos que Olimpo viene abajo nuestro así que intentaremos sumar los puntos necesarios para hundirlos un poco más", manifestó.

El volante "albiceleste" es consciente que tienen que seguir sumando "ganar de visitante es muy difícil, logramos hacerlo en los últimos dos y eso nos da confianza, pero debemos no tener los errores que tuvimos ante Chicago y sumar en este partido que realmente vale doble", opinó el volante surgido en Vélez Sarsfield.

Para ello, el "lobo" tiene que seguir haciendo el juego que tuvo ante Brown en Puerto Madryn: "Estamos intentando tener un poco más de contención, el otro día en Madryn lo logramos, defendimos bien el resultado, fuimos inteligentes, aquí en casa debemos ser inteligentes y arriesgar un poco más, sabemos que Olimpo va a venir a defenderse, tener la pelota, atacar y cuidar el resultado".

En estos encuentros, a Federico Freire se lo notó con otra función dentro del esquema que armó el técnico Carlos Morales Santos "depende de la situación, si atacamos estoy más como enganche y cuando hay que recuperar ponerme de doble cinco, creo que con este esquema el técnico busca contención, algo que se necesita mucho en esta categoría para controlar el medio campo", explicó.

Si bien la meta en Gimnasia es no sufrir con el descenso, los números lo acercan a puestos de clasificación "arrancamos el año pensando en la tabla de abajo, por suerte logramos un par de resultados que si te pones a ver te deja ahí de la pelea, pero no debemos salir de nuestro objetivo que es seguir sumando y no sufrir con el descenso", finalizó Freire tras la práctica vespertina.

Una variante

En relación al equipo que viene de ganar la fecha pasada, el técnico de Gimnasia, Carlos Morales Santos, introduce una variante.

Vuelve Leonardo Ferreyra al lateral derecho por Diego López, el resto los mismos jugadores que sumaron tres puntos en Madryn.

Así, el "lobo" alistaría a: Carlos De Giorgi, Ferreyra, Sebastián Sánchez, Gonzalo Nazario e Ignacio Sanabria; Rodrigo Morales, Alejandro Frezzotti, Fabián Muñoz y Federico Freire; Matías Córdoba y Diego Martiñones.

Fueron dos bloques de 30 minutos cada uno, en el primero titulares se midieron ante la primera local ganando 1 a 0 con gol de Muñoz y en el segundo, la partida fue ante los suplentes cayendo 2 a 0 con los gritos de Callejo y Bailone.

Hoy el "lobo" volverá a las prácticas con trabajos tácticos pensando en Olimpo de Bahía Blanca.