Video. Cree que su hija fue raptada por su exnovio

Continúa la desesperada e intensiva búsqueda de Flavia Itati Ferreyra, niña de 13 años desaparecida desde la madrugada del sábado pasado, cuando asistió con su familia al corso de la ciudad de San Pedro y sus familiares creen que "fue raptada por su exnovio".

En diálogo con El Tribuno, Cristian Ferreyra, padre de la niña relató que "el viernes por la noche asistieron al corso de la ciudad de San Pedro con toda la familia".

En un momento de la noche, su hija Flavia le pidió permiso para ir a dar unas vueltas con una amiga de la misma edad por el circuito, a lo que el hombre accedió.

En horas de la madrugada del sábado, los padres acudieron al frente de la Iglesia San Pedro de Río Negro, donde se debían encontrarse con la niña para retornar a su hogar.

La joven no estaba en el lugar y desde ese momento no volvieron a verla. En las primeras averiguaciones los padres, preguntaron a una amiga de la niña si la había visto, y esta la respondió que la jovencita se había encontrado con un amigo y luego no regresó.

Esta persona que se habría encontrado con la niña, en realidad la habría interceptado y luego de insultarla y golpearla se la habría llevado "en contra de su voluntad", según refiere Cristian.

Posteriormente los padres de Flavia realizaron la denuncia en la seccional de la localidad de La Esperanza, desde donde se montó un operativo para dar con el paradero de la joven desaparecida, sin resultados hasta el momento.

Ferreyra relató que su hija había mantenido en otro momento "una relación de noviazgo con este joven" que también sería menor de edad".

Al respecto indicó que ellos no permitían que esa relación continuara porque "no tenían buenas referencia de este chico", además de que "era mayor que la niña".

A pesar de esto, Ferreyra dijo que "su hija no tiene motivos para irse de su hogar".

Además advirtió que su hija "está con esta persona en contra de su voluntad". Incluso comentó que el día martes, en un camino conocido como el "cruce de Parapetí", fue vista por su prima. "Y cuando se acercó a ella, el joven agarró del brazo Flavia y se la llevó empujándola en dirección al cañaveral", dijo.

"Hay personas que los han visto caminando por la calle, pero todavía la policía no puede encontrarlos". La niña "estaría siendo sometida permanentemente a violencia física y psicológica", según relató preocupado su progenitor.

"Entendemos que tal vez ella no quiere regresar por miedo a como reaccionemos nosotros", dijo Cristian Ferreyra. Pero le pidió por favor que vuelva a casa, que "su familia y sus hermanos la extrañan".

Flavia Natalia Itati Ferreyra tiene 13 años, es de tez trigueña, cabello color negro, tiene 1.55 mts de altura, es delgada, sin tatuajes, sin cicatrices y se pide colaboración de la sociedad para dar con ella.