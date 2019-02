Vecinos de la calle Gorriti piden urgente solución

SAN PEDRO (Corresponsal). Luego de la última tormenta de agua y viento que se desató en la ciudad de San Pedro de Jujuy, un grupo de vecinos residentes en la calle Gorriti y avenida Yrigoyen dijeron estar cansados de inundarse cada vez que llueve y exigieron una urgente solución a las autoridades.

Son cerca de diez familias las más afectadas por esta problemática. La ubicación de las viviendas, el nivel bajo del terreno en relación al centro de la ciudad y la falta de desagües pluviales, hacen que cada vez que llueve todo se inunde y las familias no puedan ni siquiera salir de sus casas. Algunos vecinos viven allí desde hace más de 60 años y relatan que a medida que pasa el tiempo la situación es más compleja. Para minimizar los daños que provoca el agua en cada lluvia, colocaron compuertas en el acceso a la casas. Aunque la mayoría de las veces la calle se convierte en un río y es inevitable detenerlo por el nivel que alcanza (casi un metro). En otro caso, una familia cuenta que cada vez que se anuncia una tormenta, se van preparando en la casa para lo que pueda suceder. Algunas veces no pueden ni dormir pensando en que el agua entre a la casa y arruine todo. Dicen que hasta deben atar el auto, estacionado en la vereda, a un caño de hierro para que el agua no se lo lleve, como casi sucede en una tormenta el año pasado.

LUEGO DEL TEMPORAL / ES NOTABLE DAÑO SUFRIDO POR LA CALLE GORRITI.

La Municipalidad conoce el problema y han estado trabajando en alguna solución momentánea, pero no es suficiente. Cuando el agua avanza, dijeron, no hay nada que la pueda detener. De hecho, mostraron un canal de riego que hizo el municipio, que con la erosión del agua se está rompiendo.

"Lo que San Pedro, especialmente, los vecinos que vivimos en la calle Gorriti y en Barrio Patricios, es una obra de gran envergadura que brinde una solución definitiva a esto que venimos padeciendo desde hace décadas", advirtieron. Un buen aporte para disminuir las consecuencias que generan las lluvias fuertes en la ciudad, sería que se hiciera una buena obra de desagües pluviales en el centro de San Pedro. De esa manera, el caudal de agua que reciben cada vez que llueve no sería tan desmedido. En algún momento, recordaron, eso estuvo en planes. Incluso se había gestionado hasta los fondos para realizarlo, pero las autoridades anteriores no hicieron nada y los sampedreños perdieron una obra que resolvería la problemática de raíz. Siendo conocedores de la realidad económica no esperan grandes inversiones. Pero sí anhelan que alguna autoridad los visite y puedan dialogar acerca de una solución posible que le brinde tranquilidad y mejore su calidad de vida.