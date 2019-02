El chico que intentó robar fue iniciado en el consumo de drogas y abusado

La jueza de Garantías del Joven de Moreno y General Rodríguez, Mirta Guarino, informó ayer que el niño de 9 años que el sábado pasado quiso asaltar una joyería en la zona oeste del conurbano tiene "problemas neurológicos y fue víctima de abuso sexual, al igual que su madre". Respecto de la investigación policial, la magistrada explicó: "Tenemos acreditado que había otra persona en el lugar del hecho. Sería otro joven".

El menor llegó acompañado con su madre al edificio de la Fiscalía N° 6 del Fuero Penal Juvenil de Moreno, en la calle Pirovano 3136, y luego de ser entrevistado por autoridades judiciales y especialistas en menores en situación de riesgo, quedó bajo el cuidado de su familia.

La jueza Guarino -que, según dijo, actuó de oficio ante la mediatización del video en el que se observa al niño con una pistola en el momento de amenazar al comerciante- explicó en diálogo con la prensa: "En Moreno circulan muchas armas entre los menores de edad; pueden acceder fácilmente a esas armas. También es un distrito con muchos abusos sexuales de menores. Este niño fue víctima de abuso, al igual que su madre".

Sobre el niño y su familia, por otro lado, dijo: "Va a quedar a cargo de su madre, porque ella no ha demostrado una actitud negligente. Por el contrario, ya había pedido ayuda en organismos de protección. El niño fue expulsado de la escuela por problemas de conducta. Es una mamá muy sufrida, pero no se ha desentendido de sus obligaciones. Atravesaron una vida de sufrimiento. Yo no explico el conflicto penal en el sufrimiento del niño. Las víctimas tienen razón al estar enojadas. Pero -en este caso- la madre buscó ayuda".

La jueza confirmó que el niño que intentó asaltar la joyería es consumidor de drogas, adicción a la que fue inducido por otros menores, y también confirmó que se escapó de su hogar y vivió en situación de calle. Mientras deambulaba perdido por Moreno, tiempo atrás, fue atropellado, estuvo en coma y varios meses internado en grave estado. Luego despertó, pero con severas secuelas, como "hiperactividad" y tendencias a "involucrarse en situaciones complicadas".

Consultada sobre quién abusó sexualmente del niño que quedó filmado en un video con un arma de fuego, la jueza dijo que "posiblemente haya sido otro menor", y dijo que una hermana de este nene fue víctima de abuso sexual intrafamiliar.

"Necesito cumplir con medidas urgentes con respecto del menor y la madre, por ejemplo, una pericia médica y psicológica", aseguró la magistrada.

Y agregó: "Lo que más me interesa ahora es el grado de vulneración de este chico. Él tiene conciencia de que está en problemas. Por ahora, no sabemos si el arma era de juguete, porque no apareció. Es un tema muy complejo".

Al ingresar en la fiscalía, la madre del menor -de 28 años y que tiene seis hijos, entre los dos meses y los 13 años- había deslizado a la prensa que el arma utilizada era de juguete y que se habría tratado de una "travesura". La mujer reconoció a su hijo en el video difundido por los medios y decidió anteayer acompañar al menor a una comisaría de Moreno.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró ayer que el Gobierno envió un proyecto de ley -la reforma al régimen penal juvenil- para que los delitos cometidos por niños queden registrados en la Justicia y puedan ser investigados, y que los chicos involucrados reciban un tratamiento "para que no sigan en la carrera delictual".

